Netflix dluží více než 20 miliard dolarů, a přesto dále utrácí. Proč tomu tak je a začne do budoucna skutečně vydělávat?

Za dvacet let své existence dokázala streamovací služba Netflix mnohé. Na trhu prorazila nejen novým způsobem konzumace seriálů a filmů, ale i svou originální tvorbou, která patří mezi jejich nejhodnotnější projekty. Její nástup na trh byl sice razantní a znamenal částečný odliv klasických televizních diváků, avšak to se pochopitelně neobešlo bez velmi vysokých nákladů. Možná vás to zaskočí, ale v současné době je Netflix zatížen dluhy ve výši 20,54 miliardy dolarů. A i když samotné konstatování tohoto faktu může vyznít tak, že na tom společnost není moc dobře, opak je pravdou. Netflix si díky svému „životu na dluh“ může dovolit produkovat nákladné seriály jako Stranger Things nebo Sense8, které je stojí více než 100 milionů dolarů za jednu sérii. Spoustu peněz také vynakládá na kupování licencí.

Dlouhodobé investování do drahých a prestižních projektů má sice za následek nárůst dluhu, avšak důležitá je důvěra investorů, kteří pevně věří, že se do budoucna všechny investice vrátí a společnost se dostane do zisku. A této filozofii nevěří jen oni, ale i akcionáři. Jen v tomto měsíci vzrostla hodnota jejich akcií o 10 procent, což je následek nečekaně vysokého nárůstu předplatitelů.

Netflix v letošním roce utratí neskutečných 6 miliard dolarů na nové projekty a do budoucna hodlá zvýšit poměr svých originálních seriálů na 50 procent. Streamovací službu však nevedou žádní finanční negramoti a je to znát i na jejich dalším tahu. Netflix se v poslední době začíná více orientovat na vysokorozpočtové celovečerní filmy, které mají tendence více zasáhnout globální publikum. To pravděpodobně souvisí i s faktem, že počet zahraničních odběratelů již převýšil americké diváky.

Setkat se můžete i s názory odborníků, kteří varují před bublinou, která by do budoucna mohla prasknout. Netflix je totiž závislý na přibývajícím počtu odběratelů a kdyby nedokázal tvořit dostatek populárního obsahu, mohla by přijít ztráta diváků a s tím spojené finanční problémy. Podle našeho názoru jde však o zbytečně černý scénář, který by se sice mohl odehrát, ale daleko pravděpodobnější je to, že investice do skvělého a drahého obsahu povedou k nárůstu diváků a je docela i možné, že v budoucnu uvidíme tvůrce originálního celovečerního filmu Netflixu třímat v rukou Oscara. Miliardové investice do mnohdy riskantních projektů si získávají naše sympatie a věříme, že současné finanční krvácení Netflixu v budoucnu čeká zasloužená náplast.