Bol drsný bojovník Yuri Boyka neporaziteľný aj vo štvrtej časti? (Recenzia)

Prvý diel série Neporaziteľný/Undisputed (2002) ťahal najmä Wesley Snipes, známy predovšetkým vďaka trilógii Blade. V druhej časti (2006) prišla obmena hlavných postáv a proti sebe sa postavili Michael Jai White ako profesionálny boxer George Chambers a Scott Adkins v role záporáka, šampióna väzenského boxu, Yuriho Boyku. Svojou neuveriteľnou charizmou a akrobatickými schopnosťami si Boyka získal srdcia divákov po celom svete, a tak nebolo žiadnym prekvapením, keď sa v treťom (2010) a štvrtom diele (2016) objavil ako hlavný predstaviteľ práve Yuri. Čo nám štvorka ale vlastne priniesla? Predovšetkým to, na čo sme pri ňom boli všetci zvyknutí - adrenalínové boje, efektné údery a kopance, no bohužiaľ aj prostoduchý, miestami až naivný príbeh.



Je pravda, že v rámci akčného žánru nie je najpodstatnejšou filmovou zložkou jeho dejová stránka a pri Neporaziteľnom sme si na ňu skutočne nikdy nepotrpeli, s príchodom novej časti sa však v tejto oblasti tvorcovia príliš rýpu. Snaha o vytvorenie akéhosi deja (už len Yuriho riskantná cesta do Ruska za "odpustením", kde ho môžu veľmi ľahko znova uväzniť) zaváňa scenárom napísaným na kolene, a to ani nevravíme o tom, keď sa Boyka silene snaží o vyjadrenie ľútosti. Bohužiaľ, v tejto oblasti Neporaziteľný IV zlyháva na celej čiare a radšej mal ísť klasickou cestou tretej časti, kde Boyka predstavoval priamočiareho drsňáka, ktorý svojim súperom dá vždy najavo, kto je kráľom ringu a nejak hlbšie sa nevŕta do jeho citovej stránky.





Na jednej strane si snahu tvorcov o vdýchnutie zmysluplnejšieho príbehu do tejto série ceníme, ale skrátka im to nevyšlo. Ak sa nechcete pripraviť o odhalenie niektorých aspektov deja, nasledujúci text už neodporúčame čítať ďalej - i keď o žiadne nečakané prekvapenie dozaista neprídete. Postaviť zápletku na vyslobodení princeznej od zlého draka je jednoducho jedno obrovské, dávno opozerané klišé. Yurimu sa po dlhej dobe konečne darí, jeho zápasy sú legálne a on sám sa nemusí prechádzať behom dňa v nepohodlnej mrazivej cele, ale bez problémov si môže ísť napríkad zabehať do mesta. Je na slobode, dokonca pravidelne prispieva na chod kostola, skrátka sa mu život obrátil naruby v tom najlepšom možnom slova zmysle. Kvôli čomu si to potom tak hlúpo pokazí? No predsa kvôli žene bojovníka, ktorého v ringu nešťastnou náhodou zabil - a to mu tentokrát nemôžeme skutočne nič vyčítať, ako z hľadiska zákona, tak z hľadiska morálky. Naozaj išlo iba o nehodu.

Náš hrdina si ale tento tragický incident vezme k srdcu, a tak sa rozhodne vycestovať za manželkou zosnulého fightera, aby jej vyjadril úprimnú sústrasť a požiadal o odpustenie. Tá ho ale samozrejme spočiatku neprijme, čiže si Boyka musí nájsť k milosti a vnútornému vykúpeniu inú cestu. Vzhľadom na to, že vdova dlží obrovské kvantum peňazí miestnemu mafiánovi, ktorý (úplnou náhodou) vlastní miestny klub plný nelegálnych zápasov, je cesta jasná. Mafiánovi ponúkne na tri zápasy svoje bojové zručnosti, no a samozrejme, ak ich Boyka vyhrá, vdova bude voľná, a snáď vrahovi jej bývalého manžela vďaka tomu aj odpustí. Klišé, klišé a ešte raz klišé.





Aby zas tej kritiky ale nebolo príliš, čo sa akčnej/bojovej časti snímky týka, od prvých minút viete, že vás rozhodne nebude čakať žiadne sklamanie. Keď nastúpi do ringu Yuri Boyka, o krvavú zábavu plnú pästných súbojov a štýlových kopancov je jednoducho zas a znova postarané. Yuriho protivníci, vrátane hlavného záporáka, síce nie sú to, čo bývali (Koshmar môže byť mohutný ako len chce, ale i tak sa na Kolumbijčana z trojky nechytá), no nemalé potešenie prináša aspoň zápas proti presile, kedy na hlavného hrdinu mafiánsky boss pošle dvoch bojovníkov naraz. Bojová choreografia snímky bola náročná dokonca aj na pomery predošlých častí a sám predstaviteľ hlavnej postavy, Scott Adkins, sa vyjadril, že niektoré kopy robil počas nacvičovania prvýkrát v živote.



Záver filmu nám neskrývane dáva možnosť na jeho pokračovanie, pričom Boyka sa opäť nachádza v Chorny Chornov v Rusku. Jeho posledného zápasu sa už na konci síce nedočkáme, ale divákom je jasne naznačené, že Yuri je "doma", so súčasnou situáciou nie je nespokojný, pretože ring je to miesto, kam patrí, ring je to miesto, kde je plný života a nezáleží mu ani tak na tom, či bojuje na slobode, alebo vo väzenskom prostredí. Dočkáme sa teda piateho dielu, v ktorom sa bude náš milovaný záporák nachádzať znova vo väzení ako jeho bojový šampión? A bolo by nám takého pokračovania vôbec potreba? Ako to vidíte vy? V každom prípade, Neporaziteľný IV od nás dostáva 6/10.





Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10