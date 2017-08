Get Out vydělalo téměř 50násobek svého rozpočtu a studio Blumhouse si tak může mnout ruce nad skvělou investicí

Studio Blumhouse Productions začalo v posledních letech se strategií natáčení hororových filmů s minimálním rozpočtem a nadějí, že alespoň některé z nich uspějí a přinesou velké zisky. Jejich nápad se ukázal být velmi úspěšným a letošní rok je toho důkazem.

Filmy Get Out a Split, které jsou letos zatím nejziskovějšími v poměru ke svému rozpočtu, totiž oba produkovalo toto studio. Magazín The Wrap s vědomím, že půlka letošního roku je za námi, sestavil žebříček nejvíce profitujících filmů a na jeho vrcholu se umístil brilantní debut Jordana Peela s názvem Get Out. Redaktorům po sečtení výrobních a odhadovaných marketingových nákladů a jejich porovnání s vydělanou sumou vyšlo, že se tvůrcům investice do tohoto snímku vrátila téměř 50x.

Rozpočet hororu totiž činil pouhých 4,5 milionu dolarů a film si vydělal krásných 252,4 milionů. V článku se píše i o odhadovaném rozpočtu na reklamu, který dle nich mohl stát přibližně 30 milionů dolarů (reálně to však mohla být i daleko vyšší částka, jelikož studia náklady na reklamu nezveřejňují), i s tímto faktorem však počítali a Get Out je i tak obrovským úspěchem.

Pokud jde o Split, který se umístil na druhém místě, ten si dokázal vydělat 276,9 milionů, ale jeho rozpočet byl 9 milionů a marketing rozhodně nestál pár tisíc. Nicméně, pro studio Blumhouse jde o vynikající investice a dá se předpokládat, že do budoucna se budou jiná menší studia snažit napodobit jejich kroky. M. Night Shyamalan ještě ke všemu už nyní pracuje na pokračování Split, které ponese název Glass. Blumhouse si tedy může gratulovat a prozatím si zaslouží i naše uznání.