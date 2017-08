Mladému chlapcovi zmení život romantický letný úlet v jednom z najlepšie hodnotených filmov roka Call Me by Your Name

Talian Luca Guadagnino nás síce svojím minuloročným thrillerom A Bigger Splash príliš neočaril, no vyzerá to tak, že prichádza s reparátom. Romantika Call Me by Your Name si odbila premiéru filmovom festivale Sundance a od toho momentu zbiera samú chválu. Rotten Tomatoes aktuálne hlásia nádherných 100% pri 34 kladných recenziách a priemernom hodnotení 9.7/10 a nebude to iba kontroverznou témou (ako sa nám polovica komentujúcich určite bude snažiť naznačiť). Nová romantická dráma vyrozpráva príbeh mladého 17 ročného chlapca Elia (Timothée Chalamet - Interstellar), ktorý dovolenkuje v Taliansku so svojou rodinou. Život mu však zmení študent Oliver (Armie Hammer - The Man from U.N.C.L.E.), ktorý pracuje pre jeho otca. Elio zažíva prvú pravú lásku svojho života, no to očividne prinesie viac bolesti ako radosti. Film dorazí do amerických kín 24. novembra tohto roku.

