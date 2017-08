 Game of Thrones konečne ukázalo, v čom je silné. Interakcie medzi postavami vrcholia napínavo a hlavným hrdinom konečne prihára pod zadkom

Niektorí poslednú epizódu videli skôr, iní si počkali na HD a asi sa im to vyplatilo. Tých pár dní už totiž po ročnom čakaní nehrá žiadnu rolu. My pevne veríme, že HBO už viac neutrpí a zvyšné epizódy bude mať možnosť odvysielať normálne. Ešte viac však dúfame, že už budú len dobré, pretože doterajší priebeh 7. série v nás vyvoláva pocit sklamania oveľa viac, než akékoľvek iné pocity. O tom si však niečo viac povieme v recenzii. Dnes konečne dostaneme priestor tvorcov pochváliť, a to za rýchlejšie tempo, pár dobrých dialógov (kto pochopil Davosovu narážku na fewer?) a konečne poriadnu bojovú sekvenciu. Dany totiž došla trpezlivosť a vytiahla do útoku svojich drakov, respektíve draka jedného. Drogon sa postaral o menšie preriedenie armády Lannisterovcov, keď spoločne s hordou Dothraki napadli konvoj vedený Jaimiem Lannisterom.



Momentálne nevieme, kto všetko tento útok prežil, no môžeme rátať s tým, že sa tak podarilo Jamiemu a Bronnovi. Bez škrabancov neobišiel ani Drogon, ktorý od Bronna dostal prvý krvavý pozdrav Westerosu. Qyburnov vynález sa ukázal ako dostatočne použiteľný, aj keď sa zdá, že nezašiel veľmi hlboko. Dôkazom je fakt, že Danny oštep vytiahla bez väčších problémov. Zdá sa však, že draci nebudú až takí neohrození, ako sme si mysleli. Môžeme predpokladať, že po zranení najväčšieho draka dá Cersei príkaz vyrobiť čo najviac podobných zariadení, a tak sa sily aspoň trochu vyrovnajú. Dany a spol. sa ešte zapotia, aby ich dokázali všetkých troch udržať na žive v boji proti White Walkers. Tí sa síce konečne ukážu v ďalšej epizóde, do príchodu ďalšej série s nimi ale ako s veľkými hráčmi asi rátať nemôžeme.

Ešte predtým totiž musí umrieť Cersei, respektíve sa musí ustáliť situácia vo Westerose a musia sa spojiť armády. Do toho všetkého tu ešte máme Aryu, ktorá na svoj zoznam asi tak skoro nezabudne, Littlefinger sa taktiež asi čoskoro prejaví, no a zabúdať nesmieme ani na zvyšujúce sa napätie medzi Jonom/Dany a taktiež Tyrionom, ktorý so svojou taktikou zatiaľ zlyhal takmer na plnej čiare.

Najzásadnejším je ale stále koniec epizódy, keďže nevieme, aký vplyv to bude mať na ďalšie pokračovanie vojny. Zdá sa, že všetko zlato sa bezpečne dopravilo do King’s Landing, a tak bude Iron Bank stále Cersei v boji proti Daenerys podporovať, no je možné, že Jaime stratil niekoľko dobrých vojakov, vrátane vrchných generálov. Nebyť Bronna, príde aj o svoj život. Navonok sebecký žoldnier znovu ukázal, že nežije iba pre bohatstvo a znovu zachránil Jaimiemu život. Alebo len možno veľmi túži po veľkom hrade... V každom prípade, Dany vytiahla do boja a uvedomila si svoju silu, ktorá spočíva hlavne v drakoch. Jej blízki, vrátane Tyriona, budú mať čo robiť, aby ju odhovorili od toho, aby si jednoducho zobrala všetko, čo jej právom patrí (teda Jonovi, ale to je asi momentálne jedno, keďže on zrejme nebude mať nikdy túžbu sadnúť si na Iron Throne), a to všetko prostým, no smrteľným a ničivým náletom drakov. Čo myslíte, ako bude táto vojna pokračovať?