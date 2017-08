Nové akčné zábery k pripravovanému Kingsman: The Golden Circle znova potvrdzujú, že sa máme na čo tešiť

Čo všetko o novom pokračovaní už vlastne vieme? Na začiatku filmu nás má čakať zničenie základne Kingsman a do popredia sa dostáva zločinecká organizácia s názvom The Golden Circle (Zlatý kruh). Na jej čele stojí nadaná kriminálnička Poppy (Julianne Moore). Proti prefíkanému nepriateľovi sa znova postaví Eggsy (Taron Egerton), Merlin (Mark Strong) a Roxy (Sophie Cookson), no do druhej časti sa vráti aj famózny Colin Firth s postavou Harryho a herecké obsadenie dopĺňajú Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones), Channing Tatum (21/22 Jump Street), Halle Berry (X-Men) či Jeff Bridges (Big Lebowski). Pokračovanie Kingsman s podtitulom The Golden Circle režisérsky aj scenáristicky zastrešil Matthew Vaughn. Premiéra nás čaká 29. septembra (září) 2017. Tešíte sa spoločne s nami? A čo vravíte na nový televízny spot?





