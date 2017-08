Hlavným záporákom nového Avatara nebude nikto iný ako starý dobrý Stephen Lang alias plukovník Quaritch! Koho ďalšieho však ešte uvidíme?

Spomínate si na plukovníka Quaritcha, drsného veliteľa, ktorý by za svojim cieľom išiel aj cez mŕtvoly? Podľa oficiálneho vyjadrenia režiséra Jamesa Camerona sa totiž s jeho postavou stretneme vo všetkých nadchádzajúcich Avataroch! Ako populárny Cameron tvrdí, v ďalších častiach nás čaká nové prostredie i rôzne doposiaľ nevidené bytosti, a tak sa rozhodol do tohto neznámeho prostredia vložiť aj postavy, ktoré už z prvej časti dôverne poznáme. A v prípade charizmatického záporáka Quaritcha snáď nebude nikto príliš protestovať, no nie?



Ak máme režiséra priamo citovať, doslovne prehlásil: „Nie vždy treba nového záporáka, čo pokladám za zaujímavejšie. Skrátka rovnaký chlap. Rovnaký sku*vysyn počas celých ďalších štyroch filmov. (Stephen Lang) Je veľmi dobrý a stále sa zlepšuje." Predstaviteľ tvrďáckeho plukovníka, Stephen Lang, sa musí po takomto vyjadrení určite búchať do hrude. Dokázal očariť samotného Jamesa Camerona. Zatiaľ však ešte nevieme, akým spôsobom sa k jeho postave opätovne dostaneme. Že by návrat do minulosti? Alebo bude jednoducho oživený a prípadné nefunkčné končatiny sa nahradia kybernetickými? Uvidíme.



V očakávaných pokračovaniach okrem Stephena Langa podľa najnovších informácií uvidíme aj Matta Geralda (Daredevil), hrajúceho desiatnika Lylea Wainfleeta. Na neho si možno ihneď po mene nespomeniete, ale pripomenieme vám, že rovnako ako Quaritch, aj on v prvej časti zomrel. No a taktiež ani v jeho prípade zatiaľ netušíme, akým spôsobom sa vráti Wainfleet do príbehu. Nezabudnime však spomenúť, že ďalšími navrátilcami budú hlavné postavy prvej časti na čele so Samom Worthingtonom, Zoe Saldanou, Joelom Davidom Mooreom a Sigourney Weaver. Avatar 2 dorazí do kín 18. decembra 2020, Avatar 3 17. decembra 2021, Avatar 4 20. decembra 2024 a Avatar 5 19. decembra 2025. Kto sa už teraz nevie dočkať?





