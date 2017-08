Čo všetko vieme o záhadných Children of the Forest z Game of Thrones? Napriek mierumilovnej povahe ich história obsahuje mnohé krvavé vojny

Children of the Forest predstavujú mysterióznu neľudskú rasu, ktorá ako prvá z dostupných záznamov osídlovala kontinent Westeros. Na jeho území sa nachádzali približne 12 000 rokov pred známou rebéliou Roberta Baratheona. Podľa legiend už v súčasnej dobe všetci členovia tejto rasy vymreli, alebo nikdy neexistovali, no diváci Game of Thrones samozrejme vedia, že to nie je pravda. Deti lesa patria medzi humanoidnú rasu, z časti podobnú tej ľudskej, avšak ani v ich pokročilom veku nedosahujú výšku dospelého muža či ženy. Od svojich počiatkov preferujú život v lesoch, skrytých osadách či v jaskyniach. Práve kvôli nízkemu vzrastu a častému výskytu v lesoch boli ľudmi pomenovaní Children of the Forest - teda Deti lesa. Sami seba však nazývajú ako "those who sing the song of earth", číže tí, ktorí spievajú pieseň zeme.



Iste pre vás nebude žiadnym prekvapením, že Deti lesa uctievajú prírodné božstvá, nespočetné a bezmenné duše každého stromu, kameňa či potokov. Proti svojim nepriateľom používajú bodné zbrane z dračieho skla (dragonglass), luky a niektorí aj mocnú mágiu. Ich životnosť je oproti ľudskej rase skutočne ohromujúca a nie je výnimkou, ak sa príslušníci tejto rasy dožívajú i zopár tisícok rokov. Nie je známe, ako dlho Deti Lesa obývali Westeros pred príchodom Prvých ľudí, ale vieme, že sa na kontinente nachádzali v tom čase už aj obri. Pochopiteľne, aj tieto dve rasy medzi sebou čas od času zvádzali boj, čo dokazujú aj nálezy Majstra Kenneta, kedysi dávno slúžiaceho rodu Starkov.





Približne pred osem až dvanásť tisíc rokmi dozadu prišli Deti lesa do kontaktu s Prvými ľuďmi. Podľa legiend ich v tej dobe viedol Garth Greenhand a so sebou priviedol armádu Dornov, no aj bronzové zbrane, prvých koňov a vlastné božstvá. Spočiatku Deti nových návštevníkov privítali s radosťou, no v momente, kedy Prví ľudia začali vysekávať ich posvätné stromy, ihneď zmenili svoj postoj. Ľudia sa na druhej strane báli, že Deti využívajú stromy na to, aby ich špehovali. Kde začína pravda a končí lož? Nevieme. Sme si však istí, že práve tieto spory viedli k dlhotrvajúcej vojne. V danej vojne sa preslávil na strane Prvých ľudí Brandon of the Bloody Blade, ktorý v bitke pri Red Lake zabil veľké množstvo Detí lesa. Po mnohých tisíckach rokov ale boje našťastie ustali a tieto dve rasy medzi sebou uzavreli pakt o neútočení, ktorý mimo iného povoloval každému jednému právo voľného prechodu.



Po dlhej dobe prosperity a mieru prichádzajú v Dobách hrdinov z najvzdialenejšieho severu na scénu smrtonosní White Walkers a so sebou prinášajú len číre zlo a smrť. Pripomeňme si, že Bielych chodcov alebo teda White Walkers vytvorili pôvodne práve Deti lesa na obranu proti Prvým ľudom. Prečo však White Walkers neútočili len na ľudí, ale obrátili sa aj proti svojim tvorcom a všetkému živému? Išlo o nejaký druh rebélie, za to, že z nich Deti lesa spravili "monštrá"? Alebo len White Walkers jednoducho predstavujú nepodarený experiment, ktorý sa im jednoducho vymkol z ruky? Na dané otázky zatiaľ nemáme odpovede. Ak sa ale vrátime k postupnému vývoju udalostí, z historického hľadiska sa toto obdobie nazýva ako Long Night (Dlhá noc). Spoločnými silami Prví ľudia a Deti lesa, na čele s veľkým hrdinom (tu sa historické záznamy líšia, ale je pravdepodobné, že išlo o Azor Ahaia), dokázali nepriateľov zo severu po dlhých bojoch poraziť. Bran the Builder (Bran Staviteľ), bájny zakladateľ rodu Starkov, následne s pomocou mágie Detí lesa vystaval obrannú konštrukciu, dnes známu ako the Wall.





Deti sa následne začali pomaly sťahovať z územia ľudí, ustupujúc hlbšie do lesov, priamo za the Wall. V ďalších dobách si však tieto dve rasy boli stále nápomocné, pričom Deti lesa dodávali Prvým ľudom pravidelne množstvo zbraní z obsidiánu. V dobách príchodu Andalov sa ale Deti lesa museli znova postaviť proti novému nepriateľovi. Andalovia prišli na kontinent s novou vierou v Sedem a ozbrojení oceľou ničili a pálili okolité lesy. Kráľovia Prvých ľudí si proti novému nepriateľovi nevedeli rady, a tak sa ako inak snažili vyhľadať pomoc u Detí lesa. Niektorým kráľom sa to podarilo, no iní Deti lesa jednoducho nemohli nájsť. Na mieste známom ako High Heart (neďaleko strašidelného Harrenhalu), ktorý bol pre Deti lesa posvätný, dal kráľ Andalov Erreg the Kingslayer vysekať enormné množstvo posvätných stromov. Podľa legiend sa na tomto mieste dodnes nachádzajú duše Detí lesa, ktoré v bojoch pri High Heart zomreli.



Oficiálna história však tieto legendy popiera, pretože v tom čase sa už na danom území Deti lesa údajne vôbec nenachádzali. Viera v Sedem spoločne s armádou Andalov sa dostala ďaleko, ale nikdy nepresiahla nad Moat Cailinn (ak si spomínate, ide o pevnosť, na ktorej získanie využil Ramsay Bolton Theona "Reeka" Greyjoya), a práve preto na severe jeho obyvatelia dodnes vyznávajú Staré božstvá. Vzťahy medzi ľuďmi a Deťmi lesa postupom času upadali do zabudnutia, až nakoniec mnohí uverili, že všetky Deti vymreli, alebo jednoducho z Westerosu odišli. Pravda je však taká, že neurčité množstvo príslušníkov tejto mimoriadne pozoruhodnej rasy sa do dnešných dní na kontinente stále nachádza. Myslíte, že sa s nimi v siedmej či ôsmej sérii ešte stretneme? Pomoc proti blížiacej sa armáde Nemŕtvych by sa dozaista hodila.