Seriálový spin-off zo sveta X-Men dráždi ďalším vydareným trailerom. Prenasledovaní mutanti sú odhodlaní bojovať na život a na smrť!

Necelé dva mesiace pred premiérou si pre nás štúdio Fox pripravilo nový trailer k jesennej televíznej novinke The Gifted. Kratučké, iba minútové video s názvom Family is the Ultimate Power, zobrazuje udalosti, ktoré viedli k odhaleniu nadprirodzených schopností dvoch hlavných tínedžerských postáv (Natalie Alyn Lind, Percy Hynes White) a ich okamžité následky na celú rodinu Stuckerovcov. Práve rodina a jej útek pred vládnou agentúrou Sentinel Services (rozumej lovci mutantov) budú ústrednou témou celého seriálu a je isté, že The Gifted nám skôr ako megalomanský príbeh o záchrane planéty, prinesie dej s komornejšou atmosférou a dôrazom na jednotlivé charaktery

Chýbať však nebude ani akcia, a tá by rozhodne nemusela hrať iba druhé husle. Rodinka sa na úteku pridá k odboju a ocitne sa tak v centre nerovného zápasu medzi hŕstkou mutantov a vládnymi agentmi s úlohou ich likvidácie. Súčasťou vzbúrencov pritom budú známe mená z univerza X-Men, ako napríklad: Blink (Jamie Chung), Polaris (Emma Dumont) či Thunderbird (Blair Redford). Do seriálu navyše len pred pár hodinami oficiálne pribudla ďalšia posila v podobe mutantky Dreamer so schopnosťou manipulovať s myšlienkami druhých. Stvárni ju herečka Elena Satine, pre ktorú to bude už druhá postava z univerza Marvelu - pred štyrmi rokmi si zahrala rolu Asgarďanky Lorelei v dvoch častiach v prvej série Agents of S.H.I.E.L.D.

Štúdio Fox neskrýva, že má od novej série veľké očakávania, to nakoniec dokazuje aj skutočnosť, že réžie pilotného dielu sa chopil veterán Bryan Singer, stojaci za kvartetom filmových blockbusterov (X-Men 1 a 2, Apokalypsa, Budúca minulosť). O výslednej kvalite seriálu sa budeme môcť presvedčiť už 2. októbra (října), kedy sa The Gifted objaví na televíznych obrazovkách.