Pripravte sa na návrat Twilightu a Hunger Games! Lionsgate svoje ziskové série nedokázalo ničím nahradiť, a tak pripravuje nové časti

Od roku 2008 až do roku 2015 vydávalo štúdio Lionsgate do kín každý rok veľký trhák. Najprv to bola sága Twilight, neskôr Hunger Games. 5 snímok Twilightu zarobilo len v kinách 3,3 miliardy dolárov, pričom 4 diely s Katniss si zase pripísali 2,9 miliardy dolárov. Odvtedy sa v štúdiu márne snažia prísť s ďalšou obľúbenou a profitujúcou značkou. Najprv to bola séria Divergent, no dobre viete, aký bordel je teraz so sériou. Ešteže majú Johna Wicka a Saw 7, ktoré ich snáď na jeseň podrží. Tento rok to zase skúšali rozbehnúť s Power Rangers, ale každému muselo byť jasné, ako to nakoniec dopadne. Snímka si na seba nedokázala v kinách zarobiť a štúdio bude dúfať, že sa tak podarí aspoň vďaka nosičom, aj keď to skôr vidíme na ďalší stratový projekt.

Niet teda divu, že sa chcú akcionári a vlastne všetci vo vedení vrátiť k značkám, ktoré im do kasy naliali miliardy. Samotný CEO Lionsgate sa tak nedávno vyjadril, že majú v rukáve hneď niekoľko ďalších príbehov z oboch svetov. Čakajú, kým ich budú chcieť a môcť ich autory vyrozprávať. Štúdio sa totiž bez tvorcov kníh, Stephenie Meyer (Twilight) a Suzanne Collins (Hunger Games) nechce nikam pohnúť. Je však pravdepodobné, že čoskoro sa na internete začnú objavovať nové správy práve o budúcnosti týchto značiek. Prijali by ste ďalšie diely z týchto ság alebo vám prídu už nadobro uzatvorené?