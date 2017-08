Scenárista Taylor Sheridan: Sicario vyzerá v porovnaní s pokračovaním menom Soldado ako komédia

Čo to pre nás ten Sheridan vlastne vykuchtil? Spoločne s režisérom Stefanom Sollimom (Suburra) chystá voľné pokračovanie Sicaria s názvom Soldado. Už dlhšie dobu vieme, že to bude asi úžasný film, no veľa toho stále nevieme o deji, zasadení či atmosfére. Niečo nám našťastie prezradil scenárista oboch dielov Taylor Sheridan (recenziu na jeho režijný debut Wind River si môžete prečítať tu).

„Keď som im oznámil, že ten scenár napíšem, chceli odo mňa klasický draft, náčrt deja a podobne. Ihneď som to zamietol a povedal im, že sa čoskoro vrátim so scenárom, ktorý si môžu prečítať. Oni mi s tým dôverovali a keď si ho prečítali, vyhlásili, že máme problém. Soldado podľa nich robí zo Sicaria komédiu.“ Je jasné, že v štúdiu preháňali, keďže Sicario má od akýchkoľvek komediálnych prvkov extrémne ďaleko. Sedí to ale s interview so Sheridanom spred pár mesiacov, kedy povedal, že pokiaľ Sicario pracuje s policajnými zložkami a ich militarizáciou, Soldado bude filmom, ktorý policajný aspekt nadobro odstráni. Jednoducho sa môžeme pripraviť na brutálnejší film.