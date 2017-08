Bratia Coenovci prichádzajú na Netflix so 6-dielnym antologickým westernovým seriálom!

Zámer prejsť zo strieborného plátna do televízie a natočiť westernovú mini-sériu slávni bratia Coenovci deklarovali už začiatkom tohto roka. Novinka vo filmovom svete okamžite rozvírila hladiny, keďže vôbec nebolo jasné, s kým sa v súčasnosti azda najznámejšia režisérska dvojica pustí do spolupráce. Boj o práva sa nakoniec skončil iba nedávno a partnerské privilégium nezískal nikto iný ako stremovací gigant Netflix. Toho 20 miliardový dlh zjavne príliš netrápi a predstavenstvo spoločnosti (našťastie) veselo utráca ďalej. Spolupráca tých najlepších z najlepších bičuje očakávania na absolútne maximum, čo teda o chystanom westernovom projekte zatiaľ vieme?

Šesťdielna westernová antológia s názvom The Ballad of Buster Scrugg by sa na obrazovkách mala objaviť už na budúci rok. Každý z príbehov ponúkne jedinečný pohľad na americký Divoký západ a epizódy budú mať nezávislé dejstvá, ktoré na seba nebudú nadväzovať. Coenovci si zároveň napíšu a zrežírujú všetkých šesť dielov a najmenej v jednej časti uvidíme herca Tima Blake Nelsona, s ktorým už režisérske duo spolupracovalo vo vydarenej westernovej komédii Braček, kde si?. Nelson si zahrá Bustera Scruggsa a je zároveň jediným hercom, ktorého účasť bola oficiálne potvrdená. Podľa slov samotných tvorcov bude čoskoro nasledovať mnoho ďalších.

Posledným filmom Coenovcov síce bola vlažne prijatá komédia zo 60. rokov Ave, Caesar!, režisérska dvojica má ale bohaté skúsenosti aj s westernovým žánrom. Snímky Skutočná guráž či Táto krajina nie je pre starých, zbierali ocenenia všade po svete, druhý menovaný v roku 2009 dokonca získal Oskara za Najlepší film. To všetko iba umocňuje vysoké očakávania, ktoré do The Ballad of Buster Scruggs už teraz vkladáme. Nadšenie neskrývajú ani tvorcovia, ktorí spoluprácu s Netflixom s veľkým elánom okomentovali: „We are streaming motherfuckers!.“