Pôvabná Chloë Grace Moretz sa podelila o nepríjemný zážitok z natáčania: so sexizmom na pľaci sa stretla už keď mala 15 rokov

Talentovaná a sympatická Chloë Grace Moretz patrí k herečkám, ktoré úspešne dokázali pokračovať vo svojej kariére aj v dospelosti a neostali len prchavými detskými hviezdičkami. Moretz si najbližšie zahrá po boku Dakoty Johnson v remaku Suspiria, jej hlas začujeme aj v animáku Red Shoes and Seven Dwarves, kde nadabuje Snehulienku. Práve pri druhom menovanom filme sa rozprúdili menšie kontroverzie - marketingová kampaň akoby naznačovala, že len štíhle ženy môžu byť považované za krásne. Chloë sa od podobných názorov veľmi jasne dištancovala. Niet sa čo čudovať, pretože sama má s podobne sexistickým zmýšľaním osobnú skúsenosť.

Nedávno sa však mladá herečka rozhovorila o omnoho nepríjemneších zážitkoch z natáčania. V interview pre magazíne Variety popísala svoju osobnú skúsenosť so sexizmom na pľaci. V tej dobe mala 15 rokov a jej herecký kolega, s ktorým mala vo filme tvoriť zamilovaný pár, utrúsil niekoľko nepekných slov o jej postave. „Povedal mi: 'V skutočnosti by som s tebou nikdy nechodil.' A ja na to len: 'Čože?' A on odpovedal. 'Hej, na mňa si príliš veľká...,' čím narážal na moju váhu.“ Herečka priznala, že toto bolo jediný raz, kedy plakala priamo uprostred natáčania. Podľa svojich slov hneď bežala za svojím bratom Brandonom a s plačom sa mu zverila. Napokon bola schopná "dať sa dohromady" a vrátila sa na pľac. Presvedčivo zahrať lásku k mužovi, ktorý ju práve urazil ale asi nebolo vôbec jednoduché.

Chloë neprezradila jeho meno, dodala len toľko, že ona mala v tom čase 15 rokov a on okolo dvadsiatky. V tomto veku hrala herečka v troch snímkach: Carrie, Girl Rising a Muppets Most Wanted, pričom pravdepodobnejšie sa javia prvé dve menované. Žiaľ, toto nebol jediný prípad podobne nepríjemného správania. Moretz tiež prezradila, že v priebehu nakrúcania iného filmu jeden z jej hereckých kolegov o nej začal šíriť lži medzi členmi štábu. Prečo? Pretože proste žiarlil, že Chloë má v snímke väčšiu rolu ako on. Aj jej príbeh je teda len smutnou pripomienkou, že ani Hollywood nie je vždy známkou profesionality a férovosti, aj keď sa tak často snaží prezentovať. O tom vám ale viac povieme už čoskoro v samostatnom článku.