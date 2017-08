Glenn Close, Patrick Stewart a John Malkovich sa v romantickej komédii ocitajú na svadbe plnej alkoholu a sexu

Staršia filmová hviezda Eve Wilde (Glenn Close) sa pripravuje už na svoju štvrtú svadbu s anglickým spisovateľom Haroldom Alcottom (Patrick Stewart). V jej sídle v New Yorku a za prítomnosti jej prvého manžela Laurencea Darlinga (John Malkovich) sa ale plány trochu zvrtnú a vyústia do nečakaných koncov.

Komédiu The Wilde Wedding si napísal a zrežíroval Damian Harris (Gardens of the Night) a okrem vyššie zmienených hercov sa môžeme tešiť aj na Minnie Driver, Grace Van Patten, Noaha Emmericha, Petera Facinelliho či Yael Stone. Podľa traileru nás zrejme čaká pomerne neškodná zábava, ktorá bude lákať najmä vydareným obsadením. Americká premiéra je naplánovaná ešte na tento rok.