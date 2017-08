Šialené juhoafrické zoskupenie Die Antwoord pripravuje vlastný seriál, na ktorý posielajú nemenej bizarnú ukážku

Je obrovská šanca, že ste ako fanúšik hudby počuli o šialenom juhoafrickom zoskupení zvanom Die Antwoord (v roku 2015 dokonca videli na festivale Pohoda). Ich hudba, vizuál či celkový štýl vo vás mohol zanechať zmiešané pocity, no iba ťažko im uprieť originalitu. To rozhodne vedel aj ich súkmeňovec Neil Blomkamp (District 9, Elysium), ktorí ich obsadil do svojho filmu Chappie. Prečo to však píšeme? Šialené duo tvorené Ninjom a Yolandi Visser totiž oznámilo, že do sveta vypustí hraný seriál zvaný South African Ninja. Na svojom youtube kanáleli tiež zverejnili video teaser, ktorý pozostáva z ich šialených video klipov a krátkych filmov. Máme tu nejakých fanúšikov, ktorý si stále frčia na Zef vlne?

