 3. ročník viedenského Comic-Conu zaujme okrem úžasného cosplayu hlavne hollywoodskymi hviezdami, hercami z Marvelu či Pána prsteňov

Minulý rok sme zavítali do Viedne, kde sa konal 2. ročník viedenského Comic Conu (VIECC). Úprimne, boli sme prekvapení tým, ako kvalitne a bezproblémovo všetko prebiehalo, obzvlášť, keď išlo len o druhý ročník. Zaujal nás sprievodný program, úžasné press konferencie, milí ľudia, stovky až tisícky cosplayerov, množstvo zaujímavostí, stánkov a v neposlednom rade aj herecké hviezdy. Akonáhle sa oznámilo, že sa tento rok dočkáme okrem Benedicta Wonga aj príchodu Johna Rhys-Davisa, vedeli sme, že tam musíme byť aj tento rok. Navyše, pán Davis sa na VIECC mal objaviť už minulý rok, no nepodarilo sa mu to, a tak ho nahradil Billy Boyd aka Pippin. Nikto sa určite nehneval, keďže jeho presska bola nesmierna výživná a zábavná. Nakoniec, našu spokojnosť si môžete overiť v článkoch, ktoré sme návšteve VIECC venovali. Čo všetko nás teda čaká?

Medzinárodné hviezdy

Comic Con vo Viedni bude opäť hostiť viaceré mega hviezdy zábavného priemyslu. Jednou z najväčších osobností na VIECC je tento rok Benedict Wong. Herec sa zviditeľnil účinkovaním v marvelovskom blockbusteri Dr. Strange. Benedict len nedávno dokončil nakrúcanie veľkofilmu Avengers: Infinity War. Ďalšou z nich je herec Sebastian Roché, ktorý sa preslávil ako Balthazar v seriáli Supernatural či v obľúbených Upírskych denníkoch. Mnohí fanúšikovia si určite pamätajú aj Charlesa Martineta, ktorý prepožičal svoj hlas legendárnej postave Super Mario. Famózny britský herec John Rhys-Davis, známy vďaka postave Gimliho z legendárnej trilógie Pán prsteňov, tento rok doženie svoju návštevu, ktorá bola pôvodne naplánovaná na minulý rok.

Osobnosti za filmovým plátnom

Brány festivalu prekročí aj renomovaný komiksový autor Scott Snyder. Ten stojí za úspešnými dielami, ako Batman, American Vampire, Swamp Thing a Superman. Na podujatí nebude chýbať ani Emanuela Lupacchino, ktorá sa VIECC zúčastnila už minulý rok. Emanuela spolupracuje s Marvelom, DC a mnohými ďalšími.

Veľké mená Cosplay potvrdili účasť na VIECC

Až z Filipín na festival zavíta obrovská hviezda Cosplay Liui Aquino. Liui je veľký profesionál, mimochodom, mimoriadne populárny na sociálnych sieťach. Na Facebooku má až 240-tisíc fanúšikov a na Instagrame ho sleduje viac než 100-tisíc ľudí. Preslávil sa Cosplay Štikúta (Ako vycvičiť draka), Hira a Tadashiho Hamada (Veľká šestka) či Jacka Frosta (Legendárna partia). Na VIECC zavíta aj Lux Cosplay z Rakúska, ktorý sa môže pochváliť 50-tisíc fanúšikmi na Facebooku. Festivalu sa už nemôže dočkať ani nemecká hviezda Cosplay Aigue-Marina. Návštevníci podujatia budú mať možnosť získať autogram a fotografiu so všetkými vzácnymi hosťami. Exkluzívne lístky na večeru s jednou z hviezd sú dostupné už dnes na www.viecc.com, kde si môžete kúpiť aj vstupenky.

Tretí ročník viedenského Comic Conu (VIECC) znovu otvorí svoje brány od 18. do 19. novembra 2017 v priestoroch viedenského výstaviska Messe Wien.