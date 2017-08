Vychutnajte si skvelý súboj Arye a Brienne so svetelnými mečmi

Fenomén seriálovej tvorby a fenomén filmovej tvorby. Séria Star Wars a seriál Game of Thrones majú po celom svete milióny fanúšikov, ktorí sa zamilovali do jedného, ak nie aj oboch projektov. Omig G je práve tým človekom, ktorý miluje oba projekty a aj keď sú si úplne odlišné (súboje mečom či lukmi proti súbojom so svetelnými mečmi či využívaním intergalaktického cestovania..., aj keď, ono to už vyzerá, že ten teleport majú aj vo Westerose), rozhodol sa ich spojiť dokopy v krátkom videu a vôbec to nevyzerá zle.

Konkrétne sa zameral na predposlednú epizódu seriálu, teda 4. časť s názvom The Spoils of War, takže tí, čo zaostávate, ani radšej neklikajte na video, keďže Arya Stark to poriadne rozbalila. Tá sa konečne vrátila domov, teda na Winterfell a všetkých prítomných prekvapila svojou bojovou technikou, čo nečakala ani jej súperka Brienne of Tarth. Už samotný súboj v seriáli bol výborný, no tentoraz si ho vychutnajte so svetelnými mečmi, keďže tieto zbrane ho posúvajú ešte na trochu vyššiu úroveň.