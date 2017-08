Game of Thrones nabralo vražedné tempo! Niekto sa vrátil, niekto odišiel, no a niekto získal veľmi dôležité informácie o pôvode Jona Snowa

Článok obsahuje spoilery

Epizóda Eastwatch je konečne za nami. Posledný týždeň bol z hľadiska čakania na Game of Thrones nesmierne dlhý, no vyplatilo sa. Stále síce bojujeme s novým gadgetom postáv - teleportáciou naprieč Westerosom a stále sme svedkami mnohých scenáristických barličiek a lacných "náhod", no je tu aj pár pozitív. Ešte predtým si však musíme povedať, že showrunneri David Benioff a D.B. Weiss to nehorázne uponáhľali, pričom akékoľvekv bočné postavy a ich príbehové linky vyhodili. Zvyšné postavy odložili bokom, len aby sa s nimi niekde po ceste stretli hlavní hrdinovia. Seriál nabral tempo, to je pravda, ale na úkor skvelých dialógov, rozvedenia vedľajších aj hlavných príbehových postáv a na obmedzenie screentimu pre všetky postavy okrem hlavnej päťky. Aj tie, ktoré boli minulé série významné, tu majú vlastne cameá. To síce nie je jediný problém 7. série, ale viac si povieme v recenzii. V každom prípade, radosť z toho všetkého majú určite čitatelia kníh, keďže v nich bude množstvo materiálu, ktorý sa okolo seriálu ani len neobtrie.

Čo sa to teda vlastne dnes udialo? Na začiatok si musíme povedať, že House Tarly je na tom biedne. Jediným potomkom už zosnulého lorda Tarlyho je Samwell, ktorý je však stále pod prísahou Night’s Watch, aj keď to posledný rok veľa neznamená. Je možné, že sa tak Sam stane lordom rodu Tarly. A aj keby nie, ešte stále je tu jeho sestra Talla. Skôr sa však prikláňame k tomu, že Jon získal verného spojenca a rod Tarlyovcov. Keď už sme pri Samovi, vďaka tomu, že naučil Gilly čítať, možno spôsobil vo Westerose pekný chaos. Práve vďaka nej sme sa totiž dozvedeli veľmi dôležitú informáciu ohľadom Rhaegara Targaryena. Predtým než zomrel, sa legálne rozviedol s Eliou Martell a za ženu si zobral Lyannu Stark, s ktorou neskôr splodil syna Jona. Vzhľadom na rozľahlú tému a potrebné vysvetľovanie venujeme dedičom rodu Targaryenov väčší priestor v samostatnom článku už zajtra. A zajtra budeme taktiež riešiť návrat Gendryho, posledného žijúceho Baratheona, zachráneného Davosom. Ten sa aktuálne pridal k Jonovej výprave na skutočný sever, kde sa spoločne s hŕstkou odvážlivcov pokúsi zajať White Walkera a priniesť ho Cersei k nohám, aby tak uverila hrozbe príchodu armády mŕtvych.



Suicide squad roka 2017 tvorí Jon Snow, Beric Dondarrion, Toros z Myru, Gendry Baratheon, Tormund, The Hound a Jorah Mormont (a pár ďalších z radov Free Folk). Je vysoko nepravdepodobné, že sa z tohto výletu vrátia všetci živí, a tak si v ankete nižšie môžete tipnúť, kto sa obetuje pre tím. Môj hlas patrí Bericovi, Torosovi a neprekvapilo by ma, keby showrunneri odpratali aj Gendryho. Na predstavenie nového "veliteľa" free folku už nie je vzhľadom na tempo seriálu a krátku zvyšnú stopáž priestor, takže rátame, že Tormund prežije. Jorah má ešte nejaké nevyriešené účty, Clegane sa musí stretnúť s bratom (musí, jednoducho musí), no a čakať, že na výprave zomrie Jon Snow je rovnako pravdepodobné, ako návrat Neda Starka medzi živých. Na uváženie je aj to, či sa im vôbec White Walkera zajať podarí a či práve v tomto nezohrá nejakú rolu Benjen Stark, doteraz kempujúci niekde "behind The Wall".

Dôležitý bude aj vzťah Arye a Sansy. Littlefinger sa postaral o to, aby stále detsky naivná a podceňujúca Arya videla list adresovaný Robbovi Starkovi. Pochádzal z pera Sansy Stark, ktorá list napísala po prosbe Cersei, aby nejako svojmu bratovi dohovorila a ukončila tak vojnu, ktorá by bez zrady Boltonovcov a Freyovcov dopadla pre Lannisterovcov asi veľmi zle. Isteže, Sansa bola mladá, hlúpa a odvtedy sa mnohé zmenilo, no Arya o nej má svoju mienku a tento list jej určite nepomôže k nadobudnutiu väčšej lásky k svojej sestre. Niečo mi ale zároveň hovorí, že život Littlefingera sa chýli ku koncu. Úprimne, tá postava ma už začína otravovať a vzhľadom na to, že vo Westerose lietajú draky, odhaľujú sa veľké tajomstvá, vymierajú rody a blíži sa Night King už intrigy nie sú také atraktívne a relevantné ako kedysi.

Tu je celé znenie Sansynho listu v originále. Je jasné, že nazvanie ich otca zradcom Aryu nepoteší.

“Robb, I write to you with a heavy heart. Our good king Robert is dead, killed from wounds he took in a boar hunt. Father has been charged with treason. He conspired with Robert’s brothers against my beloved Joffrey and tried to steal his throne. The Lannisters are treating me very well and provide me with every comfort. I beg you: come to King’s Landing, swear fealty to King Joffrey and prevent any strife between the great houses of Lannister and Stark.”

Na záver tu máme Cersei a Jaimeho. A tu sa už predpokladať nedá vôbec nič, keďže Jaime je nevyspytateľný a charakterový vývoj Cersei bol behom posledných 10 epizód doslova prekrútený o 360 stupňov. Z nábehu na Mad Queen asi nič nebude, keďže je aktuálna kráľovná tehotná. Teda, ak to nie je len jej spôsob, ako si udržať Jaimeho na svojej strane. Predsa len, sama začína cítiť, že sa u neho pomaly začína ozývať racionálne správanie a rozum, čo ohrozujej jej situáciu. My však budeme pracovať s faktom, že Cersei skutočne je tehotná. Prečo? Pretože vďaka ďalšiemu dieťaťu sa môže konečne splniť proroctvo, ktoré počula kedysi dávno.

Proroctvo malo 4 časti, z ktorých 3 sa už splnili:

Miesto preferovaného princa sa Cersei skutočne vydala za kráľa. Ním bol Robert Baratheon

„Potom však príde iná, krajšia, ktorá ťa oberie o všetko ” príchod Daenerys Targaryen.

” príchod Daenerys Targaryen. „Kráľ bude mať mnoho detí, no ty len tri.” Robert mal skutočne množstvo bastardov, zatiaľ čo všetky Cerseiine deti boli počaté s jej bratom a boli tri - Myrcella, Joffrey a Tomen.

“Gold shall be their crowns. Gold their shrouds.” Aby veta nestratila význam, ponecháme ju v originálnom znení. Preložiť si ju rovno s metaforickým významom môžeme tak, že všetky jej deti budú panovníkmi a všetkých ich to zabije. To sa aj vyplatilo, keďže Myrcella mala časom panovať Dornu.

Avšak, máme tu aj poslednú časť proroctva. Znie nasledovne: And when your tears have drowned you, the valonqar shall wrap his hands about your pale white throat and choke the life from you.



Významná je po poslednej epizóde najmä prvá časť proroctva: A keď sa utopíš vo vlastných slzách... Cersei sa po samovražde jej posledného dieťaťa srdce zlomilo úplne, no nehojila sa smútkom a prijatím faktu, že už nemá deti. Práve naopak, stala sa ešte silnejšou a odhodlanejšou. Avšak, príchod ďalšieho dieťaťa a vízia budúcnosti ju zrejme zase obmekčia a nebude tak žiť len pre dynastiu Lannisterovcov. Bude žiť pre svoje nenarodené dieťa. A to s najväčšou pravdepodobnosťou umrie, čo Cersei úplne položí (And when your tears have drowned you) a následne zošalie, respektíve vykoná niečo, čo už neprehltne ani Jaime. Práve on bude po jej boku a práve on bude valonqarom. Kým? Nuž, tu sa musíme pozrieť na druhú časť proroctva: „the valonqar omotá svoje ruky okolo tvojho bieleho hrdla a udusí ťa k smrti.“ Valonqar pochádza z valyrijštiny a znamená malý brat/sestra (keďže jazyk nepozná mužský a ženský rod, viď proroctvo o prisľúbenom princovi).

Hoci by sa to ideálne hodilo na Tyriona (aj to bol dôvod, prečo ho Cersei ako doslova malého brata nenávidela od jeho narodenia), mnohí sa domnievajú, že to budú práve ruky, teda ruka Jaimeho, ktorá odoberie Cersei život. Nielenže by to bolo oveľa poetickejšie, ale aj logickejšie (Jaime sa narodil pár sekúnd po Cersei, je teda mladší). George R. R. Martin nás ale stále môže prekvapiť. Proroctvo totiž nehovorí o tom, že to bude výhradne Cersein brat. Môže ísť pokojne o malú sestru či brata niekoho iného. A my veľmi dobre vieme, koho mladšia sestra má Cersei na svojom zozname ľudí, ktorých chce zabiť. Ako väčšina tohto textu, aj toto je len domienka a teória, akých je na internete milión. Je len na vás, čomu sa rozhodnete veriť viac.



Tak, to by bolo všetko. Alebo sme na niečo, čo sa v dnešnej epizóde udialo, zabudli? Dajte nám vedieť v komentároch a neváhajte diskutovať o tom, čo sa stane ďalej a ktorá teória o Cersei je najpravdepodobnejšia.

