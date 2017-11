Kto má vo Westerose najväčšie právo usadnúť na Iron Throne a prečo Jon Snow nie je bastard, ale právoplatný Targaryen?

Ako sme včera avizovali, tak aj činíme. Po rekapitulácii poslednej epizódy a teóriách ohľadom Cersei sa v článku nižšie budeme zaoberať tým, čo objavila Gilly v spisoch Maestra Maynarda. Než sa však k tomu dostaneme, musíme si niečo povedať o Rhaegarovi Targaryenovi a taktiež Gendrym. Áno, aj ten sa, mimochodom, vrátil na scénu, čo sme ale tušili už niekoľko mesiacov. Rhaegar Targaryen, zvaný aj Prince of Dragonstone, bol najstarším dieťaťom šialeného kráľa Aerysa I. a kráľovnej Rhaelly. Bol starším bratom Viserysa a Daenerys, ženatý s Eliou Martell z Dorne-u. Mal dve deti: Rhaenysa a Aegona. Všetci veľmi dobre vieme, ako matka s deťmi dopadli.



Na konci Robertovej rebélie Jaime zabil šialeného kráľa, Tywinove vojsko obsadilo King’s Landing a Elia Martell so svojimi deťmi, vtedy nachádzajúcimi sa práve v hlavnom mestečku, skončili v rukách Gregora Cleganea. Rhaella medzitým zomrela počas pôrodu Daenerys. Ju a aj s jej bratom Viserysom previezli cez Narrow Sea priatelia rodu Targaryen a všetko vyzeralo byť v rukách rodu Lannisterovcov. Čo sa Rhaegara týka, pri Tridente sa stretol s Robertom Baratheonom, ktorý ho tam zabil a stal sa tak kráľom. Na svete však žije už len veľmi málo ľudí, ktorí vedia, čo zapríčinilo Robertovu rebéliu.



Na turnaji v Harrenhale, ktorého sa zúčastnili významní panovníci vrátane Starkovcov či Targaryenovcov, sa stalo niečo nepredstaviteľné, o čom nás, čo sa seriálu týka, informoval Littlefinger. Ten Sanse povedal iný príbeh o Rhaegarovi a Lyanne Stark, než aký pozná celý Westeros. Rhaegar Lyannu neuniesol a neznásilnil, práve naopak, ako víťaz turnaja ju korunoval "Kráľovnou krásy a lásky", na čo má právo každý víťaz rytierskeho turnaja. Spôsobilo to nemalý šok a údiv, keďže v tej dobe bol Rhaegar ženatý s Eliou, okolo ktorej prefrčal na koni k Lyanne. K tomuto turnaju sa viaže ešte jedna zaujímavá historka z kníh Georga R. R. Martina, no keďže sa jej seriál vyhol, budeme ju ignorovať. V každom prípade, od tohto momentu sa vzťah Lyanny a Rhaegara začal zosilňovať, až Rhaegar Eliu opustil a oženil sa s Lyannou v Dorne, čo nám v poslednej epizóde odhalila Gilly.

Maester Maynard vo svojich spisoch spomenul, že legálne zrušil manželstvo Rhaegara a Elii a v ten istý moment Rhaegara zosobášil s niekým iným. Vie to už aj Sam, ktorý pravdepodobne mieri na Winterfell. Nevie však, za koho sa Rhagear oženil, respektíve mu to zatiaľ nedošlo. Je však možné, že sa tak stane práve v Jonovej prítomnosti. Čo bude nasledovať po tom už radšej hádať ani nejdeme. Zmenila sa však ďalšia dôležitá vec. Až doteraz bol Jon Snow skutočným bastardom, hoci sa zrodil z dvoch kráľovských častí krvi, keďže Rhaegar a Lyanna neboli zosobášení. Aspoň to sme si až do poslednej epizódy mysleli. Dnes už však vieme, že boli právoplatnými manželmi a Jon je tak skutočným dedičom trónu Targaryenovcov s krvou Starkov. Pôvod jeho krvi zrejme vycítil aj Drogon, a tak je myšlienka o Jonovi lietajúcom na drakovi stále reálnejšia. V podstate sa Jon stal, hoci o tom ešte nikto okrem divákov nevie, právoplatným kráľom Westerosu. Teda, lepšie povedané, má zo všetkých žijúcich ľudí najväčšie právo sadnúť si na Iron Throne.

Že na niečo zabúdame? Och, áno, vrátil sa nám Gendry Baratheon, jediný syn Roberta Baratheona, bývalého kráľa. Vynecháme jeho minulosť, všetci si predsa dobre pamätáme, že z Brotherhood ho dostala Melisandre, ktorá využila jeho krv pre posilnenie svojej mágie. Pred smrťou zachránil dnes už posledného žijúceho Baratheona Stannisov poradca Davos. Bol to práve on, kto mu poradil ukryť sa v King’s Landing, kde pretrval až do poslednej epizódy. Aký má však nárok na trón? Niekto by povedal, že najväčší. Za prvé: je posledný žijúci Baratheon a za druhé: v jeho žilách koluje krv Targaryenovcov. Budeme sa síce opierať o poznatky a domienky z kníh, no pre úplnosť tak učiniť musíme. Zakladateľom rodu Baratheon bol Orys. Ide o bastarda Aeriona Targaryena, nevlastného brata Aegona I. (Aegon the Conqueror) a zároveň prvého oficiálneho poradcu kráľa - Hand of the King. Slúžil práve svojmu bratovi Aegonovi po tom, čo dobyl Westeros so svojimi drakmi. Nebudeme sa tu zaoberať kompletnou históriou, možno vám ju kolega Jakub niekedy predostrie v článkoch, no vedzte, že Aegon bez väčších problémov porazil všetkých nepriateľov, ktorí mu odopierali právo vládnuť všetkým 7 kráľovstvám vo Westerose.





Podmanil si ich za krátky čas celkom 6, no Dorne ostal načas nezávislý. Meče svojich nepriateľov nechal Aegon zliať dokopy a vznikol tak Iron Throne. Na ňom sedel práve Aegon po boku s Orysom a hoci to nie je stopercentné, podľa všetkého šlo skutočne o bastarda Aeriona, a teda brata Aegona. Robert Baratheon je jeden z jeho potomkov. A tak sa kruh uzatvára a my tu máme hneď troch troch potomkov Aeriona Targaryena. Ak vám to bude ľahšie, použijeme metódu z Harryho Pottera. Ak sa zameriame na krv Targaryenovcov, Daenerys je "čistokrvná", Jon je polovičný a Gendry je humusák. Najväčší nárok na trón má z nich pravdepodobne Jon, ktorý je synom Rhaegara, právoplatného dediča trónu po smrti šialeného kráľa. Avšak, akonáhle si Robert Baratheon sadol na trón po ukončení vlády a dynastie Targaryenovcov, dokázal, že trón patrí tomu, kto si ho vybojuje a sadne naň. Ani Cersei, ani Daenerys. Najväčší nárok má práve Gendry s Jonom, avšak, Iron Throne bude patriť tomu, kto si ho vybojuje, a tak je úplne jedno, kto má aké práva a kto má akú krv. O všetkom sa rozhodne v nasledujúcich epizódach.

