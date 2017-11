 Zajímavosti a historky z natáčení Stranger Things, které vám zkrátí čekání na druhou sérii

Stranger Things je originální seriál od Netflixu, který nás svou atmosférou přivedl zpátky do 80. let a přinesl natolik zajímavý příběh a výrazné herecké výkony, že se brzy stal jednou z nejoblíbenějších sérií této streamovací sítě. Nejen nám, ale milionům diváků po celém světě přirostl k srdci, a tak už všichni netrpělivě vyhlížíme 27. říjen (október), kdy má premiéru druhá řada. Abychom vám alespoň trochu zkrátili čekání, připravili jsme pro vás pohled do zákulisí natáčení první série.

Její tvůrci Matt a Ross Duffer na ní pracovali s omezeným rozpočtem, a tak museli několikrát improvizovat. Přesto se jim podařilo stvořit démonického Demogorgona a záhadný svět Upside Down. Natáčení však i přes jejich kreativní snahu doprovázely mnohé potíže a zajímavé momenty úsměvného charakteru, pomocí nichž vám přiblížíme zákulisí natáčení Stranger Things. A samozřejmě důrazně nedoporučujeme číst dál, pokud jste ještě neviděli první sérii, text obsahuje spoilery!

Millie Bobby Brown nevěděla, že si musí oholit hlavu dohola

Tehdy 12letá herečka dostala roli Eleven ještě v době, kdy žila v Anglii. Její konkurz tak probíhal po internetu. Přes první kolo prošla a v druhém poslala svoji videonahrávku, načež se jí o něco později přes Skype ozvali sami tvůrci Matt a Ross Dufferovi. Ti jí však řekli, že si musí oholit hlavu, až v momentě, kdy dorazila do Ameriky, aby se s nimi setkala tváří v tvář. Podle slov Millie Brown jí tehdy Ross Duffer začal přejíždět po hlavě a u toho simuloval zvuk holícího strojku. Když se zeptala, co to má znamenat, suše jí oznámil, že si pro roli bude muset oholit hlavu. Dívka se s tím smířila poměrně brzy, zato její matka výrazně protestovala. Když však mělo dojít k samotnému aktu stříhání dohola, začala být nervózní i Millie. Bratři Dufferovi jí tehdy uklidnili tak, že jí ukázali fotku taktéž holohlavé Charlize Theron z Mad Maxe, čímž ji nakonec povzbudili.

this is the day I shaved my head for the first time for #strangerthings #firstphoto #alteregojohn Příspěvek sdílený Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown), Srp 14, 2016 v 5:14 PDT

Upside Down není na place vůbec tak strašidelné

Když jsme se v seriálu konečně dostali do světa Upside Down, čekal nás mystický a svým způsobem krásný paralelní vesmír plný temnoty a spór vznášejících se ve vzduchu. Jeho vizuál skvěle zapadal do konceptu seriálu a přidával mu bonusové body, jenže David Harbour (představitel šerifa Hoppera) v nedávném rozhovoru uvedl, že při natáčení Upside Down nevypadá děsivě ani trochu: „V seriálu je to úžasné a krásné místo, ale na place to je trochu horší. Byla tam spousta trubek natřených na fialovo, které vypadaly fakt falešně a pulzovaly, takže jsem se spíš cítil jako v domě, ve kterém straší. A co se týče spór, tak tam byl kluk s takovým obřím polštářem plným chmýří a veliký fén. Takže jsem šel tou místností a tenhle chlápek tam prostě stál a foukal na mě to chmýří.“

Scéna s letící dodávkou stála tisíce dolarů

Jednou z nejlepších scén je ta ze 7. epizody, v níž Eleven vymrští a převrátí dodávku ve vzduchu. Bartři Dufferovi se rozhodli, že chtějí scénu natočit bez CGI, přestože je odborníci varovali, že jde o riskantní projekt. Pod dodávku umístili výbušniny, čímž ji poslali do vzduchu. Zkouška vyšla perfektně, a tak se rozhodli, že scénu skutečně natočí. Jenže jedna z výbušnin nevybuchla, takže to dodávku vymrštilo nesprávným směrem a zničila jednu z kamer. Náklady na novou kameru vyšly na tisíce dolarů, přesto se tvůrci rozhodli scénu znovu natočit tímto způsobem. Napodruhé uspěli a další pokus je tedy ten, který jste viděli v seriálu.

Kluci se během natáčení nechovali vždy jen ukázněně

Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) a Gaten Matazarro (Dustin Henderson) jsou dobrými přáteli nejen v rámci seriálu, ale i mimo natáčení. Jejich kamarádství se však ukázalo být na place občas překážkou. Například během scény v autobuse se jeden z chlapců rozhodl z legrace pšoukat, a to několikrát po sobě. Kvůli tomu se muselo na chvíli přerušit natáčení. Jejich chování však neznervózňovalo jen štáb, ale i Millie Brown (Eleven), a tak dostali druhý den menší přednášku, která je uklidnila a znovu natočená scéna v autobuse se taktéž stala jednou z těch památnějších.

Hopperův přívěs stál jeden dolar

Hopper je samotář, který tráví hodně času ve svém přívěsu, kde i bydlí. Pro tvůrce tak bylo nezbytné sehnat vhodný přívěs k natáčení. S rozpočtem pouhých 220 000 dolarů na rekvizity si nemohli rozhazovat jak chtěli, a tak hledali na Ebay a na různých internetových bazarech. Přívěs se nakonec stal jejich nejlepším nákupem, když ho odkoupili za symbolický 1 dolar.

Gaten Matarazzo si během natáčení prošel pubertou

Natáčení s dětmi má jednu velkou nevýhodu. Každého někdy čeká puberta, a ta s sebou přináší změny, které mohou mít velký vliv na natáčení. Své o tom ví Gaten Matarazzo v roli Dustina Hendersona, který při natáčení začal mutovat a jeho hlas zhrubl natolik, že nemohl spolupracovat na dodatečných úpravách zvuku po konci natáčení. Dalším zajímavým faktem o tomto herci je, že trpí kleidokraniální dysplázií, stejně jako postava, kterou hraje. Samozřejmě nejde o náhodu, ale o nemoc, kterou tvůrci jeho postavě připsali až poté, co ho v konkurzu vybrali. Tento zdravotní stav způsobuje abnormální vývoj kostí a zubů, a proto Matarazzo nemá přední zuby.

Jak se podařilo filmařům tak skvěle navodit atmosféru 80. let?

Už od první epizody Stranger Things je divák přenesen do nostalgie 80. let, a to jak příběhem, tak především vizuální složkou. Retro feeling scén má na svědomí kameraman Tim Ives. Ten natočil několik epizod Mr. Robota a House of Cards a pro Stranger Things si připravil čočky Red Dragon a Leica. K dodání patřičného efektu pak filmaři do záběrů přidali filmové zrno po vzoru filmů z 80. let. A právě tato kombinace stvořila nostalgii, kterou si se Stranger Things mnoho diváků spojuje.

We're almost done filming STRANGER THINGS, coming to you on Netflix this July. Its going to be a super fun show! #slatesforsarah Příspěvek sdílený Tim Ives (@timives), Úno 21, 2016 v 8:30 PST

20 tun ledu změnilo Georgii v Indianu

Stranger Things se původně mělo točit v Montauku v New Yorku, ale nakonec byla vybrána Atlanta v Georgii kvůli nižším nákladům. Toto rozhodnutí však filmařům také trochu zamíchalo kartami. Museli proměnit natáčecí místo v Atlantě v Indianu z roku 1983. Podoby malého městečka opředeného tajemnem se jim podařilo docílit poměrně snadno, ale větší problém byl, že v Georgii nebyl žádný sníh. Ten museli tedy dovézt, aby završili změnu Atlanty v městečko Hawkins.

Deprivační nádrž

Bratři Dufferovi se snažili za každou cenu natáčet bez efektů, a tak i scény, v nichž je Eleven ponořena během vládního průzkumu v nádrži, byly skutečně natáčeny s Millie Brown pod vodou. Měla na sobě 30kilovou helmu a v uchu sluchátko, díky němuž mohla komunikovat se štábem, zatímco se nacházela pod vodou.

Seznamte se s Demogorgonem

Zlá entita a tvor, který seriálu dodává tu správnou šťávu, je ve skutečnosti chlápek jménem Mark Steger navlečený ve speciálním obleku. Už loni společnost Spectral Motion odhalila to, jak se krok za krokem stalo z Marka děsivé monstrum. Nejdříve provedli laserové skenování, aby mu mohli vyrobit kostým na míru.

Druhá série už se kvapem blíží a nám nezbývá než doufat, že skvělá atmosféra bude dále panovat nejen na place, ale i mimo něj a naši oblíbení hrdinové nás ani tentokrát nenechají vydechnout, dokud nebudeme u poslední epizody.