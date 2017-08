Tom Cruise nezvládol kaskadérsky kúsok počas natáčania Mission: Impossible 6. Údajne má zlomené kosti v členku a snímku vraj čaká odklad

Ak ste si otvorili náš nedávny článok, týkajúci sa nešťastného úmrtia kaskadérky Joi “SJ” Harris počas natáčania druhého Deadpoola, tak vám určite neunikla ani krátka správa o Tomovi Cruisovi, ktorý sa podľa najnovších informácií zranil na pľaci Mission: Impossible 6 v Londýne, keď sa sám pokúšal preskočiť z jednej budovy na druhú. No a keďže sme v súvislosti s jeho situáciou vtedy ešte nevedeli nič konkrétne, rozhodli sme sa počkať na nejaké podrobnejšie správy. Ako sa však teraz ukázalo, rozsah Tomových zranení je údajne vážnejší, než sa pôvodne predpokladalo. Röntgenové vyšetrenie vraj odhalilo dve zlomené kosti v hercovom členku, čo by malo zapríčiniť zastavenie natáčania až na štyri dlhé mesiace. Cruise by sa mal v najbližšom období vrátiť späť do Spojených štátov, kde sa podrobí liečbe.

Odloženie už v poradí šiesteho dielu úspešnej série Mission: Impossible ale štúdiu Paramount dozaista spôsobí poriadne vrásky na čele. Premiéra filmu bola pôvodne naplánovaná na 27. júla (července) 2018, kedy mu nehrozila žiadna priama hrozba od konkurencie. Lenže so štvormesačným posunom môžeme predpokladať, že sa Ethan Hunt dostane na plátna kín niekedy v novembri (listopad), prípadne až v decembri (prosinec), kvôli čomu sa okamžite ocitne v boji hneď s niekoľkými ďalšími projektami. 20th Century Fox uvedie Bohemian Rhapsody, Disney zasa Mary Poppins Returns, od Warner Bros. uvidíme Aquamana, no priestor dostane aj Bumblebeeho spin-off, Mortal Engines od Universalu či Spideyho animák v podaní Sony. A to všetko v decembri 2018. Aj keď sme sa zo strany Paramountu doposiaľ nedočkali žiadneho oficiálneho vyhlásenia, ktoré by potvrdzovalo zastavenie produkcie alebo presunutie dátumu premiéry, nižšie priložené video hovorí veľmi jasnou rečou. Pevne veríme, že sa dá Tom do poriadku čo najskôr.

Myslíte si, že po tomto zranení začnú Tomovi filmári a štúdiá zakazovať podobné akčné scény? Koniec koncov, ani on už nie je najmladší, aj keď množstvo nebezpečných scén stále zvláda úplne sám. Napríklad taký režisér James Gunn si servítku pred ústa rozhodne nedával. V nedávnom poste na facebooku (pod textom) sa totiž okrem niekoľkých slov adresovaných zosnulej kaskadérke z druhého Deadpoola pomerne štipľavo vyjadril aj na tému hercov, ktorí tvrdia, že všetky kúsky zvládajú sami. Tieto reči sú podľa neho takmer vždy klamstvom a je presvedčený o tom, že takýto herci iba okrádajú kaskadérov o ich zásluhy. Meno herca v texte síce nepadlo, všetci ale veľmi dobre vieme, že narážal práve na Cruisea. Čo na jeho slová hovoríte vy?