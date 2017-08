Paranormálne javy v duchárskych filmoch alebo pravdivé príbehy plné tajomna, podľa ktorých boli natočené tie najdesivejšie horory

Séria článkov o smrteľných nehodách, šokujúcich príhodách z natáčaní či prekliatiach hororov v reálnom svete má jednu spoločnú vec. Udalosti, ktoré sa stali počas nakrúcania určitých scén alebo incidenty odohrávajúce sa mimo pľacu, nemuseli byť vždy výtvorom náhody a mohla ich spôsobiť aj nejaká iná sila. Veľa z nich sa totiž do dnešného dňa nevysvetlilo a vy viete, ako to chodí. Možno radšej chceme ponechať isté veci bez racionálneho vysvetlenia, aby sme mohli veriť, že okolo nás skutočne niečo existuje. A čo ak je táto teória pravdivá?

Dnes sa opäť k tejto téme vrátime a okrem zatiaľ nespísaných udalostí sa pozrieme aj na príbehy, ktoré stoja za zrodom jedných z najznámejších hororových postáv. Priložíme aj pár obrázkov a videí, ktoré budú isté teórie podporovať, ale pamätajte, je len na vás, čomu uveríte a čo pre vás ostane výmyslom. Nálepka „založené na pravdivom príbehu“ vie byť často poriadnym lákadlom a uznajte so mnou, strašidelné historky jednoducho milujeme. Takže sa pohodlne usaďte, ale svetlo nevypínajte.

Bábika Annabelle je už nejakú dobu opäť v kinách a pod taktovkou talentovaného Davida F. Sandberga straší divákov všetkých vekových kategórií. Filmový vesmír Conjuringu sa rozrastá každým jedným projektom, no ak by sme sa vrátili k snímke The Conjuring 2, našli by sme pár ďalších bizarností. James Wan vo svojich počinoch rád pracuje s démonmi, ktorí majú často aj fyzickú podobu. Taktiež obľubuje aj spoluprácu s hercami, konkrétne s Patrickom Wilsonom, ktorého obsadil aj do série Insidious, ale aj Verou Farmigou. Obaja herci stvárnili manželský pár Warrenovcov, ale to vám už nemusíme pripomínať. Jednotka Conjuringu so sebou priniesla veľa zaujímavých javov, no a jej pokračovanie taktiež nehralo na inú nôtu.

Patrick Wilson v spoločnosti Jamesa Wana povedal reportérom, teda moderátorovi v kostýme mníšky z filmu, že na duchov neverí, avšak v inom rozhovore sa priznal, že mu na natáčaní behal mráz po chrbte. Nervy mu spôsobili predovšetkým ťažké a mohutné závesy v interiérovej scéne, ktoré sa vlnili bez vplyvu vetra viac než jedenkrát: „Bol to veľký záves siahajúci od podlahy až ku stropu. Kymácal sa celkom zúrivo, a to na okolí neboli otvorené dvere a rovnako nebol zapnutý žiaden ventilátor. Jeden človek zo štábu sa šiel zaňho pozrieť, aby zistil, čo to spôsobuje, no na nič neprišiel. A dialo sa to asi minútu.“ Pred nakrúcaním bol dokonca zavolaný kňaz, aby dom vysvätil.

(James Wan a Patrick Wilson na pľaci The Conjuring 2)

Ďalší film s tematikou vyháňania diabla s názvom The Exorcism of Emily Rose spôsobil zimomriavky herečke Jennifer Carpenter, ktorá si myslela, že ju domov nasleduje akási podivná entita. V noci sa jej totiž samé od seba zapínalo rádio, no zaujímavým a trochu podivným faktom je, že raz hralo pesničku od rockovej skupiny Pearl Jam s názvom Alive. V refréne sa spieva a zároveň viackrát opakuje „...I'm still alive,“ čo herečke pár dní ostalo ležať v hlave. Bolo to ten jedinýkrát, čo ostala poriadne vystrašená, keďže rádio hralo hlasnejšie než obvykle. Druhej herečke sa na druhú stranu sám od seba zapínal televízor.

Horor samotný má základ položený v dievčati menom Anneliese Michel. Anneliese bola súčasťou nemeckej katolíckej rodiny žijúcej v malom mestečku Leiblfing v Bavorsku. Vo veku 16 rokov sa stala obeťou silného záchvatu, čo skončilo až diagnostikou epilepsie. Dva roky na to si v psychiatrickej liečebni prešla tretím záchvatom a chvíľu na to jej bol predpísaný liek Dilantin, ktorý mal medzi vedľajšími účinkami uvedené myšlienky na samovraždu či depresie. Dievča chvíľu na to začala rozprávať ľuďom okolo seba, že vidí démonov. O mesiac neskôr dostala lieky používané na liečbu schizofrénie.

Tri roky neskôr sa počas modlenia sťažovala na halucinácie a podľa jej vlastných slov začala počuť v hlave hlasy, ktoré ju navádzali k tomu, že raz skončí v pekle. Vidiac svoje liečenie ako neúspešné, začala veriť, že je posadnutá, a od toho momentu pociťovala averziu voči všetkým svätým predmetom. Všetko sa postupne zhoršovalo, až rodina požiadala o exorcizmus. Anneliese si začala sama ubližovať a nevadilo jej ani konzumovanie hmyzu. Prevedený exorcizmus nemal pozitívne účinky a neskôr bolo dievča nájdené doma mŕtve. Pitva ukázala, že jej telo bolo podvýživené a dehydrované, no a jej rodičia a kňazi boli obvinení z vraždy z nedbanlivosti .

Samara sa bezkonkurečne radí medzi legendy hororu. Ale málokto z vás vie, prečo je postava Samary spojená zo studňou. Áno, vo filme je jej pôvod síce vysvetlený, no ak sa pohrabeme trochu hlbšie, zistíme, že jej korene siahajú do 14. storočia a nie sú fiktívne. Niekedy v rokoch 1333 až 1346 bol v západnom Japonsku vybudovaný hrad Himeji, ktorý je v dnešnej dobe poriadnym lákadlom pre turistov. Avšak, okrem veľkolepého výzoru si k sebe priťahuje ľudí z celého sveta aj vďaka niečomu inému. Viaže si k sebe tajomný príbeh o Okiku, ktorá posledný raz vydýchla v hradnej studni.

Okiku pracujúca v podzemnom žalári bola služobníčkou samuraja menom Tessan Aoyama. Aoyama si ju celkom obľúbil, a to až do takej miery, že sa do nej časom zamiloval, aj keď pre neho ako poddaná nemala veľkú hodnotu. Vzťahy medzi poddanými a ich nadriadenými boli v tej dobe veľmi tenké a samuraj chcel kvôli mladej Okiku dokonca opustiť svoju manželku. Rovnako ju však chcel využiť aj na sexuálne činnosti, no dievčaťu sa jeho plán vôbec nepáčil, a tak sa Aoyama jednoducho rozhodol, že ju zabije. A tak sa ukončil jeden smutný život.

Jej poslaním v podzemnom žalári bolo strážiť desať zlatých plátov. Aoyama toto využil a jedného dňa jeden z nich skryl, aby ho mohol použiť proti dievčaťu na vydieranie - ak sa s ním neožení, bude odsúdená za krádež. Jedna verzia hovorí o Okiku samotnej, ako sa našla v bezvýchodiskovej situácii a rozhodla sa ukončiť svoj život pádom do studne. Druhý variant hovorí o samurajovi, ktorý ju do nej zhodil po neuposlúchnutí jeho požiadavky. Ale tu príbeh nekončí.

Legenda hovorí, že Okiku každú noc vyliezala zo studne plná nenávisti, aby mohla samuraja strašiť. Aoyama postupne šalel, pretože duch Okiku každú noc rátal zlaté pláty a kričal, že jeden chýba. Maľby Okiku znázorňujú dievča ako čiernovlasé a oblečené v bielom, no a vy si už hravo spojíte, prečo Samara vyzerá ako vyzerá.

Dnes je už studňa zhora pokrytá mrežami. Dôvod?

Vo filme taktiež nájdete podivné veci, ktoré doň nepatria. Ide na scéne nižšie o ducha alebo o člena štábu?

The Wizard of Oz je fantasy snímkou z minulého storočia, no aj napriek farebnosti pľacu bola podľa štábu prekliata. Na natáčaní sa stalo veľa nevysvetlených a bizarných udalostí. Herec hrajúci Tin Mana, Buddy Ebsen, takmer zomrel len kvôli jeho make-upu. V jednom momente pocítil problémy s dýchaním a bol hneď prevezený do nemocnice. Doktori ako príčinu uviedli alergickú reakciu na hliníkový prášok. Rolu Tin Mana neskôr prevzal Jack Haley. Do jeho zosnutia mal problémy s pľúcami len kvôli „tomu prekliatému filmu.“

Nižšie prikladáme scénu podobnú ako v The Ring. V pozadí si môžete všimnúť postavu z krajiny Oz, ktorá sa javí byť obesená, no aj napriek tomu si skupinka hercov veselo kráča vpred. Ide o originál, no v upravenej verzií je dané miesto zamaskované. Okolo incidentu koluje veľa teórii, avšak štúdio ja vyjadrilo, že ide o vtáka. My však na sekvencií vidíme čosi iné. No veď posuďte sami.

Našim predposledným filmom na dnes je séria Hills Have Eyes. Hororová klasika o rodine uviaznutej v nevadskej púšti čeliacej netvorom z hôr dostala aj remake s pokračovaním. Mutanti vystavení radiácii vyzerali skutočne nechutne, no a málokto z vás vie, že je snímka založená na osobe menom Alexander “Sawney“ Bean. V 15. storočí bol tento chlapík synom muža starajúceho sa o krajinu a plodiny, no Sawney sa chcel od svojho otca líšiť. Preto zobral svoju ženu do Škótska k jednej jaskyni, kde neskôr vychovávali šesť dievčat a osem chlapcov, ktorí mali následne ešte aj vlastné deti. A to väčšinou formou incestu.

Počas nocí sa nový Beanov klan plný kanibalov odvážil prepadávať okolitých cestovateľov a ich telá nosil naspäť do jaskyne. Toto sa dialo dlhých 25 rokov, no časom sa okolití dedinčania začali čudovať, prečo more vyplavuje kusy tiel. Beanovci sa jedného dňa pokúsili prepadnúť chlapíka, ktorý bol v boji s mečom silnejší než si mysleli a ako výsledok to boli práve oni, kto bol na kraji menšieho prístavu držaný v zajatí. Zdatný muž si medzičasom počkal na posily a následne sa obrátil na škótskeho kráľa. Klan Beanovcov bol razom prenasledovaný. Keď kanibalov našli, odvliekli ich do Edinburghu a následne popravili bez akéhokoľvek súdu. Ich úmrtia boli trápením s najvyššou dávkou nechutnosti.

Udalosti nie sú dokázané, no existujú zmienky o chudobe, ktorá bola v danom období na danom mieste ovplyvnená kanibalizmom. Veľa historikov má na toto obdobie vlastné teórie, no tak či onak, ako podklad pre hororový film to bohate stačí. Či už ide o mýty či legendy, je len na vás. V modernom svete sa však udiali ďalšie hrozivé veci.

Roman Polanski bol vo svojom období filmovým géniom. Medzi jeho najznámejšie projekty bezpodmienečne patrí Rosemary’s Baby, ktoré je zároveň veľmi kontroverzné. Snímka rozpráva príbeh o tehotnej žene, ktorá sa spolu s jej manželom zapletie do spárov náboženského kultu a verí, že otcom jej dieťaťa je Satan. Filmový skladateľ Krzysztof Komeda zomrel rok po premiére na mozgovú zrazeninu rovnako ako postava kamarátky Rosemary v samotnej snímke. Producent William Castle smrteľne ochorel a pri jeho liečení často kričal, aby „Rosemary pre Boha živého už zahodila ten nôž.“

Avšak ten najhorší možný scenár zo všetkých sa odohral práve v živote samotného režiséra Polanskiho v roku 1969. Jeho manželku, Sharon Tate, a štyroch ďalších v ich vlastnom dome brutálne zavraždil kult Charlesa Mansona, ktorý túto udalosť považoval za akýsi rituál. Miesto činu vyzeralo ako po výbuchu, no najhorší bol fakt, že Sharon bola osem mesiacov tehotná a zároveň dopichaná nožom asi 16-krát. Pred útekom z domu jeden člen kultu na predné dvere krvou napísal slovo „PIG“. Spolu s ním sa na dverách objavili aj útržky s pesničky od Beatles. Charles Manson totiž veril, že kapela Beatles k nemu prehovára skrz svoje texty, no čo je najviac podivné, je fakt, že John Lennon bol zastrelený v rovnakom hoteli, aký bol použitý ako apartmán vo filme Rosemary’s Baby. Hovorilo sa, že okolo neho panuje temnota.

O zvrátenosti snímky vás predsvedčí aj ukážka nižšie. Napriek tomu ide o veľmi kvalitný film - jeden z Polanskiho klenotov.

Ak poznáte iné zaujímavé kliatby a nehody pochádzajúce práve z natáčaní hororových snímok, zanechajte nám ich v sekcii komentárov. Vyššie uvedené informácie sú potvrdené viacerými zdrojmi, avšak treba ich brať s rezervou.