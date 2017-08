Aká motivácia poháňa smrtonosných White Walkers? A ktoré legendy sa spájajú s ich pôvodom?

Počiatky White Walkers (Bielych chodcov) sa viažu k časom, kedy medzi Deťmi lesa a Prvými ľuďmi panovali nepokoje. Na svoju ochranu si preto pôvodní obyvatelia Westerosu proti Prvým ľudom v dlhých a zničujúcich vojnách vytvorili pomocou experimentálnej mágie novú rasu, ktorej účelom bolo brániť ich pred nepriateľom. Nad touto prastarou rasou, dnes známou pod názvami ako The Others, White Walkers či Cold Gods, ale Deti lesa zjavne stratili kontrolu. Približne osem tisíc rokov pred známou rebéliou Roberta Baratheona započala doposiaľ najdlhšia zima v histórii siedmich kráľovstiev. Tomuto mrazivému obdobiu hovoríme Long Night (Dlhá noc) a práve počas neho na scénu vkročili White Walkers so svojou armádou nemŕtvych. Vďaka veľkému hrdinovi, ktorý proti tejto temnote povstal, a samozrejme vďaka bojovníkom z radov ľudí i Detí Lesa, boli White Walkers porazení a opätovne zatlačení na ďaleký sever.



Existuje ale aj legenda, podľa ktorej White Walkerov nestvorili Deti lesa. Táto legenda hovorí, že ich súčasný vodca Night King mal byť v dávnych časoch trinástym Lordom Veliteľom Nočnej hliadky, ktorý sa zamiloval do nemenovanej ženy s veľmi bledou kožou a modrými očami - popis zatiaľ jasné napovedá, kam týmto smerujeme, všakže? Ak môžeme ďalej veriť starým legendám, dievča malo byť buď mocnou čarodejnicou, ktorá mu poplietla myseľ, alebo rovno ženskou príslušníčkou White Walkers. V každom prípade, Lord Veliteľ ju so sebou vzal do hradu, prehlásil sa za miestokráľa a svoju družku pochopiteľne vyhlásil za kráľovnú. Jeho trinásťročná vláda bola ale ukončená rukou kráľa zimy Brandona a kráľa divokých Joramuna. Nikto presne nevie, čo všetko sa za jeho vlády dialo, i keď sa povráva o mnohých krvavých obetách určených Bohu Temnoty a White Walkerom. Ak sú dané informácie pravdivé, práve táto záhadná slečna stojí za všetkým pôvodom zla. Alebo ako sa hovorí, kam nemôže čert, pošle ženu (bez urážky, milé dámy). Ktorá z verzií ich vzniku sa ale potvrdí v knihách uvidíme asi až v šiestej či v siedmej časti ságy Pieseň ľadu a ohňa.





Z teórie sa presuňme do praxe a povedzme si, že ktokoľvek, kto v boji proti démonickej rase White Walkerov padne, stáva sa vďaka ich tajomnej mágii členom armády nemŕtvych. Touto mimoriadne hodnotnou schopnosťou oplýva každý jeden radový White Walker, ale vytvoriť jedného z ich rasy s veľkou pravdepodobnosťou dokáže iba samotný Night King. V štvrtej sérii danú schopnosť predviedol vodca White Walkers na Crasterovom synovi, kedy jeho dieťa premenil na jedného z jeho poddaných. Ako ste si už mohli počas šiestich sérii Game of Thrones všimnúť, mnohí príslušníci tejto rasy patria medzi nadaných šermiarov. Nie sú však určite neporaziteľnými a ak sa proti ním postaví skúsený bojovník vybavený valyrijskou oceľou či dračím sklom (dragon glass), ich osud môže byť ľahko spečatený.

O tejto ich zranitelnosti ich síce mohol Night King vopred informovať, no akosi na to zjavne zabudol (spomeňte si na prekvapený výraz White Walkera, ktorý ako prvý bojoval proti Jonovi). I keď sú White Walkers humanoidnou rasou, priamo vytvorenou z tej ľudskej, líšia sa od nich v nespočetnom množstve bodov. Po fyzickej stránke bývajú vyšší, ich telo odolá akejkoľvek tvrdej oceli a majú taktiež mimoriadnu silu. Ich materinský jazyk nesie mýtický názov Skroth a jeho slová by v našich ušiach zneli ako praskanie ľadu. Charakteristickí sú aj svojimi výraznými modrými očami, avšak túto spoločnú črtu majú i členovia ich armády, takzvaní Wights. Nevýhodou nemŕtvych Wights je, že narozdiel od svojich stvoriteľov proti bežnej oceli nemajú žiadnu šancu a ešte účinnejšou zbraňou sa proti ním ukázal byť oheň.





Na druhej strane, pokiaľ sa k armáde mŕtvych pridá obrovské zviera, akým je napríklad mamut, je o zábavu postarané, pretože reinkarnovaní nebožtíci z rád ľudí či zvierat na sile rozhodne nestrácajú. Nesmieme ale zabudnúť aj na obdivuhodnú ľadovú oceľ, ktorú vlastní každý jeden White Walker. V porovnaní s tou, ktorú vyrábajú ľudia, je rozhodne o triedu lepšia, pretože ľadová ocel tú obyčajnú s ľahkosťou prerazí na malé kúsky. Zjavne teda nejde len o klasickú ľadovú substanciu a ako sám spisovateľ ságy, George R.R. Martin povedal, White Walkeri vedia z ľadu spracovávať veci, ktoré si nevieme ani predstaviť. Takže ľad bude len jednou zo zložiek ich mocných mečov a oštepov.

No a na záver si položme otázku, čo vlastne White Walkers svojimi činmi sledujú? Že by bola odpoveď skutočne tak prostá, a išlo by im iba o pomstu, počas ktorej vytvárajú chaotické zlo, aké Westeros od Long Night ešte nezažil? To nie je vôbec vylúčené. Komu sa ale teda potom vlastne mstia? Deťom lesa, ktoré ich údajne stvorili? Alebo tým, ktorí podľa legendy ukončili vládu trinásteho Veliteľa Nočnej hliadky a jeho tajomnej ženy? A čo ak im v konečnom dôsledku ale o pomstu ani nejde?





Ak počítame s verziou ich vzniku, podľa ktorej sú nevydareným experimentom Detí Lesa, možno sa v ich hlave naprogramovanie k obrane obrátilo úplne opačným smerom, a teda na útok. Racionálnejšie varianty k tejto dileme v súčasnej dobe zatiaľ nemáme, no uctievači R'hllora, ako Beric či Melisandra, by vám snáď vedeli odprezentovať aj svoj teologický pohľad k téme. Ten znie približne tak, že ich myseľ bola zmanipulovaná nepriateľom Pána Svetla, Boha Temnoty a kvôli tejto odvekej rivalite tmy so svetlom sa živí musia stretnúť v boji proti mŕtvym. Ktorá z verzií sa vám zdá najpravdepodobnejšia? Alebo máte nejakú vlastnú?