 Justice League – údajne sa zmenil koniec filmu, atmosféra, nálada a mnoho ďalšieho. Máme sa začať obávať?

Bohužiaľ, novinky príliš nadšenia nevyvolávajú. Zack Snyder (300, Sucker Punch, Man of Steel) po rodinnej tragédii opustil režisérsku stoličku a nahradil ho Joss Whedon, ktorý režíroval mimo iného Avengers. Na tom by ešte nič nebolo, nakoniec, obaja sú veľmi talentovanými režisérmi. Avšak, podľa klebiet to vyzerá tak, že Whedon nielen mierne upravil scenár, ako sa to doteraz prezentovalo, ale musel aj významne zmeniť finálnu verziu snímky, keďže tá pôvodná bola označená za nepozerateľnú. Toto vyjadrenie zaznelo od reportéra Billa Rameyho (Batman on Film). Ten síce nechcel uviesť zdroj ani podrobnosti o tom, čo konkrétne je nezvládnuté v primárnom zostrihu, ale diskusiu sa mu rozprúdiť podarilo.

Na jednej strane, pretáčky a určitá úprava finálneho vyznenia deja pred premiérou filmu sú pri blockbusteroch bežnou záležitosťou. Na druhej strane v prípade Justice League, jedna z fám dokonca hovorí o nakrútení celého filmu druhýkrát. To už bežné nie je. Samotní tvorcovia túto možnosť popreli. Každému je snáď jasná, že to už je totálna volovina a zmeny až také drastické nie sú. V každom prípade, dnes je už úplne jasné, že flm precháda mnohými a hlavne výraznými zmenami. My veríme, že dôvodom úprav bude jedna z nižšie uvedených možností.

Podľa niektorých názorov by mohlo ísť napríklad o pretáčky za účelom dostať viac do popredia postavu Wonder Woman (Gal Gadot). Po úspechu jej sólovky by to bolo logickou voľbou, tvorcovia ale uviedli, že to bolo plánom vždy a úspech Wonder Woman nebol v tomto rozhodnutí smerodajný. Vynorili sa aj informácie naznačujúce, že pretáčky by sa mali týkať odľahčenia celkovej atmosféry filmu a prerobenia záveru. Táto verzia sa javí najpravdepodobnejšou. Postavou, ktorá mala vyznieť najtemnejšie a potrebovala ,,zjemniť“ najviac, má byť podľa zdrojov Cyborg. Úprimne, táto možnosť nás vôbec neteší a dúfame, že sa nepotvrdí. Podľa môjho názoru by nebolo vôbec na škodu, keby sa DC vybrali temnejším smerom a nie tým overeným Marveláckym, ktorý už pomaly začína byť ohranou platňou.

Avšak nevešajme hlavu, podobné klebety sa šírili aj pred Wonder Woman a nakoniec to bol, po Man of Steel, doposiaľ najlepší zásah DCEU. Whedon je bezpochyby talentovaný režisér a my dúfame, že to dokáže aj v prípade Justice League. Čo na to vravíte vy? Prijali by ste temnejšiu verziu superhrdinského filmu alebo dávate prednosť odľahčenej atmosfére Marvel snímok?