Mrazivý horor It sa stáva ešte strašidelnejším. Pozrite si trailer vylepšený virtuálnou realitou

Warner Bros. je pripravené priniesť strach priamo ku nám domov a to tým, že použilo VR (virtuálnu realitu) do hororového projektu It. Keď v meste Derry začnú miznúť deti, skupinka mladých ľudí je prinútená postaviť sa svojmu najväčšiemu strachu a tým je vo filme klaun Pennywise, ktorého história vrážd siaha ďaleko do minulosti.

V It si hlavnú postavu Pennywisea zahrá talentovaný Bill Skarsgård. Ďalej sa k nemu pripojí skupina mladých hercov, ako: Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin and the Chipmunks: The Road Trip), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardians of the Galaxy), Chosen Jacobs ( Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) a Nicholas Hamilton (Captain Fantastic).

Film zrežíroval Andrés Muschietti (Mama) a o scenár sa postarali: Chase Palmer, Cary Fukunaga, Gary Dauberman, ktorí adaptovali knihu od Stephena Kinga. Roy Lee, David Katzenberg a Barbara Muschietti sú producenti. A ako výkonní producenti sú pod filmom podpísaní: Richard Brener, Walter Hamada a Jon Silk. It dorazí do kín 7. septembra (záři) 2017.