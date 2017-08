V Game of Thrones ide do tuhého a Slovák Vladimír Furdík ako Night King už ukazuje, čo dokáže. Zastaví ho vôbec niekto?

Ďalšia epizóda je za nami a my musíme byť opäť kritickí. Na teleportáciu sme si už zvykli, no nedomyslené scény a lenivý scenár nám už veľmi prekáža. V Game of Thrones sa objavuje stále viac plot holes a začínajú už dosť výrazne narúšať užívanie si seriálu. Stále hovoríme o veľkolepom projekte s kvalitnou výpravou, technickou stránkou a úžasnými bojovými scénami, no miestami to drhne pri dialógoch a iných dôležitých scénach. Aj v poslednej epizóde sme sa dočkali výmeny hneď niekoľkých dialógov, no takmer všetky pôsobili neuveriteľne prázdne. Niektoré postavy medzi sebou jednoducho museli prehodiť nejaké to slovíčko-dve, no bohužiaľ, už nič viac. A hoci by sme sa v sériách minulých dočkali vtipných a skvelo napísaných dialógov medzi obľúbenými postavami, tu sa to končí nejakým tým úsmevným gagom.



Tých sérii mohlo byť pokojne viac a nechápem, prečo na tom HBO netrvalo a v prípade potreby nevymenilo showrunnerov. 7. séria mohla byť božská, no kvôli uponáhľaniu vyčnieva jedine v bojových scénach a sekvenciách, ktoré stáli HBO tisíce dolárov. Storyboardy sa očividne pripravili na jednotku, keďže na seriál sa dobre pozerá, díva a niektoré časti epizód sú úžasné, akonáhle sa však tempo spomalí, nastáva problém, keďže scenár trpí ako nikdy predtým. Zatiaľ čo niektoré postavy nespoznávame (najmä Arya, ktorá nielenže dostala značný upgrade, zrejme získaný počas plavby na mori, ale dokonca aj zmenila charakter postavy a jej správanie), iné predvádzajú nie práve príliš presvedčivé vzťahy (alebo si snáď niekto myslí, že romantická linka medzi Jonom a Dany nie je uponáhľaná?) alebo sa na scéne už vôbec neukážu. Urobiť z Eurona terminátora len tak, lebo si to vyžaduje scenár a následne ho totálne odpratať zo scény je pre mňa nepochopiteľné, rovnako ako množstvo iných aspektov.

6. epizódu veľmi rekapitulovať nebudeme, keďže sa toho zas tak veľa nestalo a dej sa sústretil na dve-tri linky, pričom jedna z nich trvala pár minút. Radšej si uvedieme pár príkladov, kedy si showrunneri a scenáristi v jednom mysleli, že diváci sú hlúpi a zabudli sa pýtať prečo.



V prvom rade tu máme nepremyslený scenár a tak trochu pár nepochopiteľných scén. Prečo sa Dany so svojimi drakmi nepustila do White Walkers naplno? Prečo sa nič nestalo s ľadom, ktorý bol opätovne na viacerých miestach vystavený extrémnym teplotám a tlaku dračieho ohňa, zatiaľ čo sa celý zlomil po tom, čo naň spadol jeden mŕtvy bojovník? Prečo aspoň s jedným drakom nezaútočila na Night Kinga? Velenie armády mŕtvych bolo dobre vidieť, keďže boli jedinou skupinou na koňoch, dokonca mierne odrezanou od radových mŕtvych. Kde však zmizla celá armáda Night Kinga? Vybrala sa iným smerom s iným cieľom než ich veliteľ, alebo HBO jednoducho znížilo budget? Túto armádu by predsa hravo porazili aj Severania, a to bez pomoci drakov. Bolo by značne smutné, keby sa armáda mŕtvych okresala len kvôli náročnosti efektov. Taktiež nechápem, prečo vlastne čakali celý deň, kým na Jona a spol. zaútočia. Keby The Hound nehodil ten kameň, stáli by tam chalani dodnes? Žeby čakali, kým pomrznú a Night King tak získa 7 ďalších členov svojej armády bez toho, aby nejakých v boji stratil? Asi sa mu potom len nechcelo čakať, keďže na nich nakoniec zaútočil. Možno si len Night King prečítal scenár, v ktorom uvidel, že sa Jonovi prakticky nič nestalo aj napriek tomu, že mrzol niekoľko hodín (navyše po vylezení z ľadovej vody). Jednoducho... celá 7. epizóda sa dá označiť za slušný nezmysel.

A celá 7. séria je prakticky zbytočná, ak vojna medzi Daenerys a Cersei nebude pokračovať inak, ako veľkými bitkami. Pár epizód scenáristi odoberali sily Daenerys úplne lacným spôsobom, len aby sa následne na chvíľu ukázali draci. Jediné podstatné je to, že Night King dostal svojho draka, ktorý bude kľúčový pre jeho postup na juh. Daenerys ani veľmi nevadilo, že stratila všetkých svojich spojencov a značnú časť svojej armády. Prehltla to s ešte väčšou ľahkosťou ako potenciálne deti Khal Droga (bóže, ako nám len stále postava jeho typu chýba). Nereálne správanie postáv môžeme vnímať aj ako zradu scenáristov, ktorí kvôli zvýšeniu napätia a vytváraniu konfliktov obetujú všetko to, čo s nimi za tých 5 sérii spravili. Ich motivácie, charakter, dlhoročne budované názory a vzťahy k iným ľuďom, všetko sa to jednoducho rozplynulo. Krásnym príkladom je Arya a Sansa. Z prvej menovanej sa stal naivný a hlúpučký psychopat, zatiaľ čo tá druhá sa z nejakého dôvodu opäť dostala do štádia, v akom bola pred 2-3 sériami. Nevadí, že si obe už 6 sérii opakujú, aký je Littlefinger podlý a nebezpečný, obe mu znova veľmi lacno naletia a vytvoria medzi sebou konflikt, nad ktorým mnohí z nás len krútia hlavami.



Scenár je jednoducho veľmi, veľmi a ešte raz veľmi zlý, minimálne v porovní s predošlými sériami. A viniť za to môžeme pravdepodobne showrunnerov, ktorí nemajú k dispozícii knihy a pomoc Martina, a tak sa rozhodli, že to rýchlo ukončia, a to po svojom. Vykašľali sa na logiku, niekoľkoročné budovanie charakterov postáv a aj na svoju DNA. Z Tyriona spravili blbca, Daenerys zase reaguje na celé dianie úplne nereálne, no a Jamie padá opätovne do tej istej jamy vždy, keď sa priblíži k zlomovému okamihu svojho character arcu - vykúpenia a zachránenia Westerosu - vymaneniu sa z moci svojej sestry.

V novej časti si odporuje aj mnoho scén, niekedy na seba dokonca nadväzujúcich. Zatiaľ čo no-name týpka zožrali mŕtvi v mžiku sekundy, Tormunda ťahali do vody štyria asi minútu. Zabúdať nesmieme ani na fakt, že v jednej scéne bol prakticky odzbrojený a držali ho na zemi minimálne piati mŕtvi, zatiaľ čo prichádzali ostatní. Akoby zázrakom však Tormund v ďalšej scéne bojoval len s jedným... Sú to chyby, scenáristické barličky a mnoho ďalšieho, čo na pozorného diváka vplýva negatívne. 7. séria je extrémne uponáhľaná a nie práve najlepšie napísaná. Keby sa každú epizódu rozhodneme sledovať záber po zábere, nájdeme toľko chýb, nezrovnalostí a WTF momentov, až by naše oči zaplakali. K tomu všetkému si musíme pripočítať aj fakt, že seriál sa už čoskoro skončí a showrunnerom je evidentne jedno, akým štýlom sa tam dopracujú. Hlavne, nech je to čo najskôr. A práve to je najväčší problém. Väčšina vecí v 7. sérii smeruje k určitým bodom, ku ktorým sa seriál musí dostať za každú cenu. Zdá sa však, že scenáristom a tvorcom je jedno, ako sa k tomu dopracujú.



Z článku je cítiť hnev a zatrpknutie, a asi sa tak aj cítim, rovnako ako mnohí ďalší kolegovia. My si Game of Thrones aj naďalej užívame, no mrzí nás, že sa seriál vydal očividne zlou cestou. Pre rýchly spád (7. séria je všelijaká, no nudná ani zďaleka), sa obetovali vedľajšie (a zaujímavé) dejové linky, drvivá väčšina postáv dostala minimum, respektíve žiadny priestor, skrátili sa dialógy a takmer každý vo Westerose dostal do daru nejaký teleport. Sú prípady, kedy sa postavy dostali z miesta A na miesto B v skutočne nereálnom časovom úseku, no a sú tu aj prípady, kedy sa jednoducho preskočili dni či týždne cestovania. Práve tie boli kedysi plné zážitkov formujúcich hlavných hrdinov, práve medzi dôležitými udalosťami číslo 1 a 2 sme videli zásadné, zábavné a skvelo natočené scény s výborne napísanými dialógmi či postupný vývin charakterov. V každom prípade, tvorcovia sa úplne vykašľali na rozlohu sveta, ktorý tak dlho budovali a ktorý tak dlho ukazovali vo svojej majestátnosti. Všetci pritom vieme, čo má vyjadrovať dlhé intro v každej epizóde.

To všetko však zo seriálu zmizlo a ostali len bitky (aj keď skvelé) a pár výmien názorov a informácií na troch miestach vo Westerose, medzi ktorými sa postavy teleportujú. Niektoré z tých informácií a postáv sa však úplne strácajú, keďže ich nevidíme pokojne 4 epizódy. Čo na tom, že v deji hrajú dôležitú úlohu a stali sa poslednými hlavnými postavami. Občas to vyzerá tak, že scenár chce divákom ukázať niekoľko scén len pre to, že musia, aby sa na ne v ďalších dieloch mohli odkázať a povedať nám: „Aha, tu sme vám to povedali, takže neotravujte“. Následne sa vrátia k protagonistom a na zvyšok Westerosu a postáv jednoducho kašľú.

Negatívnych aspektov 7. série je skutočne mnoho. Časy scén, ako napríklad v premiérovej epizóde, kedy Lannisterovci hovorili o tom, čo všetko prináša vojna, sú dávno preč. Akčné scény striedajú výmeny informácií (a čoskoro aj telesných tekutín) s drahými CGI súbojmi. Pozerá sa na to stále úžasne, ale v mojich očiach Game of Thrones tak trochu stratilo dušu. A nedokážem si ani pripustiť, že by sa scenáristi a showrunneri naozaj snažili. Skôr ich to už naozaj prestalo baviť a HBO nakecali, že takto to bude najlepšie.



A čo sa samotného deja týka. Draci, čo? Not a big deal anymore. Viserion, ktorého Night King skolil, za tých 6 sérii neukázal skoro nič, takže nám ho ľúto ani byť nemôže. Kde však bol tretí dra... ach, nie, na čo sa nad tým vôbec pozastavujem. Len som zvedavý, aký lacný bude ten scenár musieť byť, aby to draci prežili. Na jednej strane nám Qyburn ukázal, že aj priemerná taktika s niekoľkými jeho prístrojmi by dokázala zabiť Drogona (predstavte si, že by po ňom naraz pálilo 30 oštepov), na strane druhej tu máme Night Kinga, ktorý zabije mýtického tvora jediným švihom ruky. Len aby ho následne oživil. Uniknutý scenár som nečítal, ale nie je náročné domyslieť si, na čo Night King draka použije a aká bude záverečná scéna finále.



Naposledy som sa ešte tváril, že je to opodstatnené a funguje to, ale po poslednej epizóde mi už aj tie Littlefingerove intrigy skutočne začinajú liezť na nervy. Absolútne vôbec nesedia v koncepte aktuálneho diania a veľkej vojny, ktorú vedú Cersei, Daenerys či Jon. Stále je na tom však lepšie ako Varys. Ten sa uchýlil k vínu a upustil zo všetkého, čím nás v predošlom dianí tak ohuroval. Skutočná sila Game of Thrones nikdy nebola v CGI a v drakoch (och, ako málo niekomu stačí k vrieskaniu o kvalite), ale v postavách, zvratoch a dlhodobo budovaných odhaleniach a minimalistických scénach v úzkych priestoroch. Potvrdila nám to Arya aj Olena. Do finále nám však ostáva len 7 epizód a je nereálne, aby sa čaro seriálu niekedy vrátilo. Dočkáme sa už len majestátnych epizód, odhalení a smrtí.

Je mi jasné, že si to v komentároch vyžeriem, no aspoň tak tušíte, že v recenzii nebudeme seriál ospevovať na 10 z 10. Taktiež chápeme, ak sa vám páči a jeho mnohé evidentné a objektívne chyby (teda nič subjektívne, čo môže na každého z nás pôsobiť inak) vám ho nekazia. Je to len náš, prípadne môj názor. Stále sa to v hodnotení pohybuje niekde medzi 7/10, čo vôbec nie je málo, ale v porovnaní s minulými sériami je viac čo kritizovať ako pochvaľovať. A práve to robíme, hoci nás to sledovanie aj naďalej baví. Uvidíme, či na tom niečo zmení finále, na ktoré sa už veľmi teším. Čo myslíte, dočkáme sa aj nejakého prekvapenia alebo pôjde všetko tak, a teda predvídateľne? Svoje dojmy ohľadom príbehu, ale aj kvality 7. série zanechajte v diskusii nižšie.