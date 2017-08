Ben Affleck: Pre Justice League sa pripravte na tradičnejšieho a komiksovejšieho Batmana. Špekuluje sa však, že ho Warner vo filme zabije

Čo sa postáv týka, Batman bol jednoznačne najlepším aspektom snímky Batman v Superman. Mohol za to jednak Affleck, jednak stvárnenie hrdinu v trochu odlišnom svetle. Sám Affleck jeho Batmana opisuje ako veľmi nahnevaného. Jeho emócie zo straty kolegov a priateľov pri súboji Supermana so Zodom ho sprevádzali počas väčšiny filmu a dosť to tak zmenilo jeho konanie aj správanie. Avšak, v Justice League sa už bude nachádzať oveľa komiksovejší Batman. Taký, akého v komiksoch stretávame najčastejšie. Samozrejme, Benovi sa príbeh Justice League páči a chvíľu hovoril aj o tom, že časť drámy vo filme súvisí s neistotou ohľadom toho, či sa tím dá dokopy. Niežeby sme už pred rokom nevideli trailer, kde sa tak stalo, hejže.

Máme tu však aj niečo iné. Podľa Youtubera Chrisa Hartwella, ktorý na tohtoročnom Comic-Cone v San Diegu mal možnosť vidieť tajné fotky z filmu, to vyzerá, že príde o život ďalší člen Justice League. A ako opisovali zmienené fotografie, pôjde o Batmana (teda údajne).

„Čo sa týka Henryho Cavilla ako Supermana, videl som tri fotky. Na prvej je tím Justice League bez Batmana, nesúc rakvu patriacu pravdepodobne mužovi z ocele. Na druhej bol Clark Kent ležiaci v truhle a nad ním stojaci Aquaman, Wonder Woman, Flash a Cyborg. A na tretej bol Superman v čiernych nohaviciach bez trička naštvane pozorujúc Aquamana, Flasha, Wonder Woman a Cyborga. Opäť ďalšia fotka bez Batmana. Taktiež sa špekuluje, že Superman bude ten záporák."

Ben Affleck v San Diegu potvrdil, že hrať Batmana je úžasné a určite s ním máme počítať v jeho sólovke, ktorú natočí Matt Reeves (Rise of the planet of Apes, War of the planet of Apes) a chce ho hrať, kým mu to štúdio dovolí. Preto uvidíme, či Batman v Justice League naozaj zomrie alebo sú to len nepotvrdené reči. Ďalej je potvrdený Flashpoint, kde by mohli tvorcovia resetovať celý vesmír a preobsadiť postavu Batmana. Ďalšiu vodu do ohňa prilial Casey Aflleck, ktorý tvrdí, že jeho brat je pripravený ukončiť svoje účinkovanie v DCEU. Uvidíme ,aká je budúcnosť Batmana, no jedno je isté. Určite ho uvidíme 17. novembra (listopad) 2017, kedy príde do kín Justice League.