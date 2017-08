Suicide Squad z Westerosu versus Night King a jeho armáda. Kto prežije výlet na sever?

Oficiálna premiéra predposlednej epizódy 7. série Game of Thrones nás čaká až o pár dní. Dovtedy sa nám HBO snaží skrátiť čakanie pomocou hneď niekoľkých obrázkov z veľmi očakávaného stretu Jona Snowa a jeho bandy s armádou White Walkerov. Po lákavom traileri tak konečne vidíme viac z Beyond the Wall, ako je prichádzajúci diel nazvaný. Myslíte, že sa mu podarí navnadiť na veľkolepé finále a uvidíme aspoň z polovice takú skvelú epizódu, ako v prípade poslednej predposlednej - Battle of the Bastards?

PS: Prosíme vás, aby ste v komentároch označovali spoilery.