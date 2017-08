Nevideli ste Iron Fista či Jessicu Jones, no chcete sa vrhnúť na The Defenders? Zrekapitulovali sme preto pre vás všetky dôležité udalosti

Premiéra prvej netflixáckej tímovky The Defenders je doslova za dverami a my sa už nemôžeme dočkať. Uvedomujeme si však, že cestu do tohoto bodu vydláždili hneď 4 seriály, 5 sérii a 65 epizód. Pohodový binge-watch tak príliš neprichádza do úvahy, teda aspoň nie, pokiaľ ste nedočkaví a nechcete si zážitok pokaziť temnými spoilerovými vodami internetu. Pripravili sme teda pre vás rekapituláciu všetkého dôležitého, čo sa v marvelovskom seriálovom svete udialo od prvej série maskovaného Daredevila. Z dôvodu rozsahu určite nebudeme zachádzať do všetkých detailov. Aj tak si však myslíme, že vás článok dostatočne pripraví (zvlášť, keď ste preskočili Iron Fista).

Daredevil

Iba málo vecí nás v roku 2015 odrovnalo tak, ako prvá séria Daredevila. Temný, brutálny, skvelo natočený a výborne zahraný debut perfektne odštartoval celú šnúru nadväzujúcich seriálov. Prvá trinástka častí nám ponúkla náhľad na origin story Matta Murdocka (Charlie Cox), ktorý je vo dne slepý právnik a v noci...slepý hrdina bojujúci proti zločinu v Hell's Kitchen. Jeho morálne zásady ho privedú až k tajomnému zlosynovi menom Wilson Fisk alias Kingpin, stojaceho za množstvom miestnej korupcie. Dozvedá sa však, že nie je jediný, kto si pomaly podmaňuje New York. Na scéne je aj tajomná organizácia menom The Hand, ktorá ma prsty všade, od heroínového biznisu, až po snahu o získanie/vytvorenie tajomnej entity menom Black Sky. Nie je však sám. Po rokoch sa mu opäť pripletie do cesty jeho bývalý mentor Stick (Scott Glenn), ktorý stojí na Mattovej strane a reprezentuje skupinu menom Chaste. Práve tá si kladie za cieľ zastaviť desivý Black Sky. Daredevilovi sa nakoniec podarí po zdĺhavých problémoch dostať Fiska do väzenia a dokonca aj zabiť jedného z dôležitých členov The Hand, no zdá sa, že skupina zabijakov má vo svojich radoch poprednejšie tváre. Jednou z nich je Madame Gao (Wai Ching Ho).

Druhá séria kvalitou rozhodne nezaostávala a okrem hlavného záporáka vo forme diabolskej organizácie sa nám ešte trocha okorenila. Na obrazovky totiž dorazil divákmi milovaný antihrdina Punisher (Jon Bernthal), okolo ktorého sa točila značná časť celého trvania. Jeho príbeh však poznáme všetci. Frankovi Castleovi zabili mafiáni ženu s dieťatom a on následne využije všetky svoje schopnosti z armády, aby ich postupne všetkých zmasakroval. Do toho samozrejme musí zakročiť Daredevil, čo vyústi do zložitého vzťahu, v ktorom mu nakoniec Punisher pomôže. Pri čom? No predsa pri zápasení s The Hand. Daredevil totiž so staro-novou láskou známou Elektrou (Elodie Yung) - mimochodom rovnako ako Stick, dôležitá členka skupiny Chaste - zisťujú, že starodávny spolok zabijakov je smrteľnejší, ako si mysleli. Nejakým zázrakom dokáže oživiť svojich mŕtvych stúpencov prostredníctvom sarkofágov a využíva pri tom krv nevinných detí. Karty sa ešte viac zamiešajú, keď Daredevil zistí, že obávanou entitou Black Sky má byť samotná Elektra. Tá na konci série zomrie a jej telo je následne využité práve na tajomné uvrhnutie do sarkofágu.

Jessica Jones

Po maskovanom hrdinovi z Hell's Kitchen prišla na scénu prvá ženská hrdinka menom Jessica Jones (Krysten Ritter). Mladá slečna si privyrába ako súkromné očko a popri tom si rada vypije. Jej alkoholický problém však má určité opodstatnenie, keďže ním zaháňa zlé spomienky z minulosti. Po autonehode, pri ktorej zomreli obaja rodičia, sa dostala do nemocnice, kde jej bola bez vedomia poskytnutá liečba vojenskou látkou, ktorá mladej Jessice dodala výnimočné schopnosti. Po ťažkom detstve v náhradnej opatere (kde vyrastala so svojou jedinou priateľkou Trish Walker - Rachael Taylor) sa v podstatne staršom veku stretla s tajomným Killgraveom (David Tennant). Nesmierne charizmatický záporák však tiež nie je obyčajný chlapík. Svojím hlasom dokáže osobu prinútiť k čomukoľvek a z Jessicy si spravil otroka, pričom ju využil aj na vraždu mladej ženy menom Reva Connors (Parisa Fitz-Henley).

Jessice sa podarí od Killgravea utiecť, pričom si myslí, že slizký zlosyn je zároveň mŕtvy. Po rokoch sa však na scéne objavuje prípad mladej slečny, ktorej výpovede sa veľmi podobajú na tie Jessicine. V tomto momente prichádza na scénu aj Luke Cage (Mike Colter). Po krátkom romániku sa dozvedáme, že ich osud nespojil iba náhodou. Práve Jessica je človek, ktorý zabil jeho milovanú Revu, avšak spočiatku netuší, že k tomuto činu bola donútená bez svojho vedomia. Súkromné očko je odhodlané chytiť a zneškodniť Killgravea, čo sa jej aj podarí. Jeden z najodpornejších záporákov v marvelovskom svete vo svojej poslednej scéne zomiera po tom, čo zistí, že Jessica je voči jeho príkazom imúnna, a tá mu následne zlomí väz.

Luke Cage

Tretí v poradí dorazil na naše obrazovky sympatický tvrďák z Harlemu Luke Cage. Svoje entrée dostal už v J. J., preto sa tvorcovia nemuseli príliš zahadzovať s vytváraním jeho charakteru. Nenechajte sa však oklamať. Na pohľad neškodná hora svalov vo svojom seriáli poriadne zavarila takmer celému harlemskému podsvetiu. Po strate manželky a zistení pravdy o Jessice (a po vypálení podniku, ktorý vlastnil), sa rozhodol žiť pokojným životom a upratovať v miestnom holičstve. To naruší miestny pouličný kráľ Cottonmouth (Mahershala Ali), ktorého ľudia podnik rozstrieľajú. Luke útočí na Cottonmouthove podniky, no medzitým sa do popredia dostáva aj nový záporák, politička Mariah Dillard (Alfre Woodard). Práve jej rukou zomrie Harlemský boss, no to neznamená, že Luke si môže dať voľno.

Práve naopak. Mariah sa spája s človekom menom Willisom “Diamondback” Strykerom (Erik LaRay Harvey). Ako sa neskôr dozvedáme, Diamondback je Lukeov stratený nevlastný brat. Ešte pred ich veľkou záverečnou bitkou sa vyjasní Lukeova minulosť. Svoje schopnosti získal po zmarenom väzenskom experimente, no z cely sa nedostal práve najčistejšou cestou. To sa ukazuje aj v závere série. Luke Cage síce poráža Diamondbacka, no Mariah Dillard vyzradila polícii jeho skutočnú identitu a na konci je odvádzaný naspäť do väzenia.

Iron Fist

Posledným superhrdinom, ktorého si dnes pokryjeme, je Danny Rand alias Iron Fist (Finn Jones). Jeho séria bola kvalitatívnym prepadákom a množstvo divákov ju tak odmietlo či nedokázalo sledovať. To je bohužiaľ škoda, keďže práve Danny je jedným z tých najdôležitejších postáv a práve jeho samostatný seriál odhaľuje taktiky, minulosť a prítomnosť starej známej organizácie The Hand. Uznávame, že posledná trinástka častí, ktorá sa k nám dostala, bola poväčšinu času rozvláčna a nezaujímavá, preto sa opäť pozrieme iba na to najzaujímavejšie.

Danny Rand je synom multimilionára a spoluvlastníka firmy Rand Corporation. V mladom veku cestuje s rodinou na výlet lietadlom, no silná turbulencia spôsobí nehodu a Danny sa ocitne sám v Himalájskych horách. Zachraňuje ho skupinka mníchov, ktorá mu poskytne útočisko v bájnom mieste K'un-Lun a vychová z neho Iron Fista, vyvoleného bojovníka, ktorý má ich rád chrániť pred ich odvekým nepriateľom z The Hand. Danny sa v istom momente vracia do New Yorku a zisťuje, že svet už nie je čo býval. „Jeho firmu" riadia priatelia z detstva - Ward (Tom Pelphrey) a Joy (Jessica Stroup) Meachumovci a postupom času zisťuje, že za oponou pôsobí aj ich otec, bývalý priateľ Dannyho otca, Harold (David Wenham). Na tom by síce nebolo nič čudné, pokiaľ by Harold pred istým časom nezomrel. Ešte predtým však stihol uzavrieť zmluvu s desivým podsvetím a odvtedy ťahá za nitky vo firme z bezpečia svojho penthousu.

Danny si pomaly zvyká na okolitý svet a nakoniec sa dostáva naspäť na čelo otcovej firmy. Podnikanie však nie je jeho primárnym zámerom. Tým je bojovanie proti svojmu odvekému nepriateľovi. Zisťuje však, že to nebude také ľahké. The Hand totiž nie je žiadna skupinka pouličných gangstrov. Svoje pazúre majú zastrčené v celom New Yorku a na jeho počudovanie aj v ich firme. Danny sa zoznamuje s šikovnou trénerkou kung-fu Colleen Wing (Jessica Henwick) a snaží sa dolapiť Madame Gao ako predpokladanú šéfku organizácie. To sa mu aj podarí, no zistí, že The Hand nie je tak úplne homogénnou organizáciou. Stretáva sa totiž so skupinkou mladých ľudí, ktorých vedie tajomný Bakuto (Ramon Rodriguez). Ten, ako sa neskôr ukáže, je vodca akejsi inej frakcie The Hand, ktorá sa s tou pod vedením Madame Gao príliš nemusí. Práve táto skupina stojí za sarkofágmi, ktoré si pamätáme z druhej série Daredevila. Členkou Bakutovho zoskupenia bola v minulosti aj jeho priateľka Colleen Wing, no tá o ich zákerných plánoch netušila. Bakuto bol na konci porazený, no jeho mŕtve telo bolo ukradnuté a my už z Daredevila tušíme, že oživovanie nie je pre tajomnú organizáciu žiaden problém. Iron Fist nakoniec prenecháva vedenie firmy Wardovi (a my sa tak tešíme, že v Defenderoch nebudeme musieť sledovať ďalšiu korporátnu drámu)

Samozrejme, z dejov sme vynechali hneď niekoľko postáv, ktorých bočné linky sú buď príliš jednoduché či pre tímovku The Defenders nepotrebné.

V Daredevilovi to sú najmä bočné linky jeho priateľov Foggyho Nelsona (Elden Henson) a Karen Page (Deborah Ann Woll). Obaja menovaní behom druhej série zistili, že práve ich spoločník Matt je Daredevilom. Zatiaľ čo Foggy sa pridáva k právničke Jeri Hogarth (Carrie-Anne Moss), Karenina reakcia je neistá.

V Jessice Jone sa objavovala bočná príbehová linka, ktorá sa síce priamo dotýkala hlavného záporáka Killgravea, no slúžila ako stavebný kameň pre nového zloducha. Je ním policajt Will Simpson (Wil Traval), ktorý po potýčkach s hlavnými postavami prijal špeciálnu vojenskú liečbu, spájanú s rovnakou organizáciou, ktorá experimentovala s Jessicou Jones. Stane sa z neho záporák menom Nuke.

V Lukeovi Cageovi sme nespomenuli postavu menom Misty Knight (Simone Missick). Newyorská detektívka v seriáli síce zohrávala veľkú úlohu (a uvidíme ju aj v The Defenders), no na pleciach nenesie žiadne tajomstvá. Po krátkom „romániku" s Lukeom sa pridala na jeho stranu a pokračuje v hľadaní dôkazov voči Marii Dillard, ktorá po Cottonmouthovi prevzala žezlo podsvetia.

Dôležitým nespomenutým momentom v Iron Fistovi je záverečná scéna, v ktorej sa Joy Meachumová a Iron Fistov žiarlivý priateľ z K'un-Lunu Davos (Sacha Dhawan) rozhodli Iron Fista zabiť. V scéne á la The Dark Knight Rises vidíme v pozadí Madame Gao. To môže znamenať hneď niekoľko vecí. Z Davosa sa vďaka dávnej žiarlivosti stane záporák menom Steel Serpent a možné je aj to, že sa potvrdí teória o Madame Gao. Teória hovorí, že Gao nie je nikým iným, ako samotnou Crane Mother, vládkyňou K'un-Zi, ďalším odvekým nepriateľom Kun-Lunu.

Samozrejme, v každom seriáli sa objavila Claire Temple (Rosario Dawson), a preto môžeme očakávať, že práve ona spojí celý tím dohromady. Nemáme však žiadne bližšie informácie o tom, koho zosobní hlavná záporáčka Alexandra (Sigourney Weaver). Má ísť o silnú a vplyvnú ženu, no jej postava nemá mať žiaden reálny základ v komiksoch. Čo si myslíte vy? Dúfame, že vám náš článok pomohol. Ak by ste natrafili na nejakú chybu, alebo by ste mali pripomienku, neváhajte sa o ňu s nami podeliť v komentároch nižšie.