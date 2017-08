Chlapec s jedným okom a dievča s pár kilami navyše sa do seba zamilujú v podmanivo vyzerajúcej romantickej dramédii Some Freaks

Matt (Thomas Mann) je chalan s jedným okom, Jill (Lily Mae Harrington) je trochu objemnejšie dievča. Obaja sú v škole outsideri, keď sa však stretnú, vzplanie medzi nimi láska. Neskôr sa však Jill presťahuje, aby mohla navštevovať vysokú a dokonca sa jej podarí zhodiť nejaké prebytočné kilogramy, čím Matta dosť prekvapí. Ten začne trochu váhať, pretože má dojem, že toto nie je Jill, akú poznal. A Jill začne pochybovať, či je vôbec Matt ten pravý človek na vzťah. Obaja mladí ľudia si tak musia uvedomiť, čo vlastne v živote chcú a ako nájsť vytúžené šťastie.

Romantickú dramédiu Some Freaks si napísal a zrežíroval Ian MacAllister McDonald a z ďalších hercov sa predstavia Marin Ireland, Lachlan Buchanan, Elise Hudson či Ely Henry. Trailer pôsobí celkom fajn, obaja hlavní predstavitelia pôsobia sympaticky, takže by sme sa mohli dočkať príjemnej love story. Some Freaks malo v USA premiéru 4. augusta 2017 a recenzie sú zatiaľ vcelku pozitívne. Milovníci coming-of-age snímok určite dajú filmu šancu.