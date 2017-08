Reynolds a Jackson ako bodyguard a zločinec posúvajú hranice akčnej komédie plnej hlášok a naháňačiek na iný level (Recenzia)

Minulý rok nám režisér Shane Black priniesol komédiu, ktorá nás dostala na kolená. Snímka The Nice Guys v hlavnej úlohe s dvojicou Russel Crowe a Ryan Gosling priniesla do žánru komédie čerstvý závan plný gagov, príležitostného humoru a nadupaných hlášok, no a bolo len na čase, kedy sa vyformuje ďalšia úderná herecká dvojica. Nečakali sme dlho a do kín sa dostala snímka The Hitman's Bodyguard, tentokrát s Ryanom Reynoldsom a Samuelom L. Jacksonom. Obaja majú skúsenosti jednak s akciou, ale aj humorom, takže naše očakávania boli celkom vysoké. Najnovší počin od režiséra Patricka Hughesa (Expendables 3) a scenáristu Toma O'Connora (Fire with Fire) sľuboval množstvo nebezpečnej akcie, vtipných momentov a v neposlednom rade aj dávku brutality. Dokázal to aj dodržať?

Na začiatku deja sa spoznávame so špičkovým bodyguardom Michaelom Bryceom (Reynolds), ktorý sa po neúspešnej akcií ocitne na dne. Jedného dňa však dostane úlohu postarať sa o nebezpečného zločinca menom Darius Kincaid (Jackson) a zároveň svojho úhlavného nepriateľa, ktorý sa ho už niekoľkokrát snažil poslať na druhý svet. Po dobu 24 hodín sa z nich musí stať efektívny tím, pretože Kincaid je poverený dostať sa na súdne pojednávanie z Londýna do Haagu, aby mohol svedčiť proti obávanému bieloruskému diktátorovi (Gary Oldman). Ich cesta plná naháňačiek a prestreliek je však komplikovanejšia, než sa na prvý pohľad zdá, pretože si na nich brúsia zuby diktátorovi kumpáni.

Príbeh samotný sa odlišuje od klišovitých akčných kúskov, aké poznáme dnes a treba uznať, že funguje na výbornú a ako celok dáva zmysel. Výhodou je, že scenár nie je plný logických dier a je o čosi uveriteľnejší a intelektuálnejší, než veľa projektov o zabijakoch. Snímka sa od začiatku nesie v pomerne svižnom tempe a postupne sa spoznávame s postavami, predovšetkým s hlavným protagonistom Bryceom, ktorý túži získať naspäť svoju špičkovú prácu. Do deja sa primieša aj drsný Kincaid a ako diváci zistíte, že to táto dvojica roztočí na plné obrátky. Chémia medzi Reynoldsom a Jacksonom je najväčším plusom celého filmu, pretože sa na oboch výborne pozerá a z daných situácii vedia vyťažiť maximum a zároveň vás rozosmiať. Jacksonov fuckovací humor je už azda klasika, no samotný počin toho po komediálnej stránke ponúka omnoho viac, než len vulgarizmy.

Na kvalite rovnako tak pridávajú aj akčné sekvencie, ktorých tu je hneď niekoľko. Kraľuje predovšetkým naháňačka popri vodných kanáloch v srdci Amsterdamu, akú ste už dlho nemali šancu vidieť. Taktiež majú čo ponúknuť aj blízke fyzické súboje, pri ktorých sa musel kameraman riadne zapotiť, keďže sa pohybuje priamo v centre akcie a zároveň tesne pri hercoch. Bitky sú na každom kroku doplnené o explózie a rating R tomu dodáva poriadny šmrnc. Brutalita a krv sú vo filme bežnou záležitosťou, no prehnané a vyhrotené scény nečakajte. Kamera teda funguje, ako má, avšak niektoré zábery, hlavne na samotnom začiatku stopáže, sa zdajú byť na normálne pomery príliš rozostrené či rozmazané. Za ďalší aspekt filmu uberajúci na celkovom dojme považujem pár hluchých miest, ktoré by sa vzhľadom na dve hodiny dlhú stopáž dali o čosi skrátiť.

Gary Oldman si tu zahral záporáka, ale pravdou je, že nie je príliš výrazný a na plátne sa objaví len párkrát. Na druhú stranu nemôžeme zabudnúť na Kincaidovu ženu (Salma Hayek), ktorá si po milom How to Be a Latin Lover zahrala nadávajúcu španielku, no zároveň milujúcu ženu. A veru sa na ňu dobre pozerá. Láska tu taktiež hrá menšiu úlohu a nenávisť a brutalitu zločinu trochu zmierňuje a posúva stranou. Nakoniec, ako povedal sám Kincaid, všetky činy, či už dobré alebo skôr tie zlé, by pre neho nemali hodnotu, keby o nich nemohol povedať svojej žene. Okrem vyššie spomenutých vecí netreba zabudnúť ani na vyváženú a miestami zaujímavú hudbu, ktorá akčným sekvenciám dodávala čosi do seba. Na letnú návštevu kina je táto komédia povinnosťou a hoci sa od briliantných The Nice Guys trochu odlišuje, budete sa baviť a smiať, ako sa patrí. 8,5/10

