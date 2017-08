Lákavý psychologický horor Mother! servíruje ďalší znepokojivý trailer s poriadnou dávkou mrazivej, tajomnej a temnej atmosféry

Od prvého oficiálneho traileru pre očakávaný hororový thriller s názvom Mother! neubehli ešte ani celé dva týždne a my sa už môžeme pokochať ďalším. Najnovšia ukážka je síce oproti tej predošlej o poznanie kratšia, zo svojho tajomného čara však nestratila ani len najmenšiu štipku. Nižšie priložené zábery totiž opäť raz ponúkajú parádnu nádielku mrazivej, znepokojivej atmosféry a aj naďalej nás utvrdzujú v názore, že ide bezpochyby o jeden z najočakávanejších počinov tohto roka. A my sa už rozhodne nevieme dočkať!

Čo sa samotného príbehu týka, stále o ňom veľa nevieme. Snáď iba toľko, že sa v jeho centre ocitne manželský pár, ktorého vzťah bude podrobený nezvanou návštevou, narúšajúcou jeho pokoj. Navyše, povráva sa, že film by mal byť voľne inšpirovaný kultovým hororom Rosemary's Baby od Romana Polanského. Za scenárom spolu s réžiou stojí Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Black Swan) a mimoriadne nabité herecké osadenie vytvorí napríklad Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson či Brian Gleeson. Premiéra snímky je u nás naplánovaná na 2. novembra/listopad 2017 (v Čechách už na 19. októbra/říjen) a pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť viac, klikajte sem. Ako na vás zapôsobila najnovšia ukážka? Zájdete do kina?