Planéta opíc ožije vo videohernej podobe. Prvé videá vyzerajú fantasticky!

Filmová cesta Planéty opíc sa skončila, tá herná, naopak, iba čoskoro začne. Postaralo sa o to novovzniknuté štúdio Imaginati Studios, ktoré už túto jeseň predstaví svoj herný debut Planet of the Apes: Last Frontier. Nepôjde pritom o hru v pravom slova zmysle. Nebude v nej možné objavovať svet, riešiť hádanky, dokonca ani ovládať hlavné postavy. Podľa tvorcov bude dušou celého projektu rozhodovanie a jeho vplyv na ďalšie udalosti. Hráči budú každých 15-20 sekúnd vystavení rozhodnutiam, ktoré budú formovať herný svet a pri napredovaní dejom si vyskúšajú rozhodovanie za obe strany barikády. Príbeh bude mať niekoľko rôznorodých koncov a aj keď bude podľa tvorcov trvať iba 2 až 3 hodiny, ponúkne vysokú znovuhrateľnosť. Na podobnom princípe svoj úspech založilo napríklad známe Telltale Games, ktoré do hernej podoby priviedlo The Walking Dead, Batmana či Game of Thrones.

Veľkú nádej na úspech pripravovanej hry dáva predovšetkým skutočnosť, že Imaginati Studios je divíziou známej hollywoodskej spoločnosti The Imaginarium Studios, ktorá sa špecializuje na technológiu zachytávania pohybu. Jej spoluzakladateľom je Andy Serkis, ktorý na tvorbu hry osobne dohliadal, herní vývojári teda mali k dispozícii množstvo natočeného materiálu priamo z filmovej trilógie. Žiadna z hlavných postáv filmu sa však v hre neobjaví. Vysokú kvalitu pohybových animácií demonštruje aj dvojica trailerov, ktoré boli ku hre vydané. Planet of the Apes: Last Frontier bude vydané na PlayStation 4, Xbox One a PC a na trhu sa má objaviť už túto jeseň. Na konkrétny dátum vydania si zatiaľ budeme musieť počkať.