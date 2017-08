Príbehy zo sveta Star Wars: Gray Jedi, stojaci na pomedzí temnej a svetlej strany Sily. Čo tento koncept predstavuje a odkiaľ sa vzal?

Hneď na začiatku článku sa vám chceme ospravedlniť, že tentokrát víťaza minulej ankety odsúvame bokom, ale po dlhej úvahe sme sa rozhodli, že rád Lukea Skywalkera si rozoberieme až pred premiérou Star Wars VIII. Za prvé to bude v danej dobe téma aktuálnejšia a za druhé predpokladáme, že sa dovtedy môžu vynoriť o jeho príbehu mnohé nové informácie. V tomto článku sa ale budeme menovať nemenej zaujímavému pojmu s názvom Gray Jedi, ktorý už v dvoch anketách po sebe získal druhé miesto, takže si určite nájde svojich priaznivcov.



O Sithoch a Jedioch sa vždy zmýšľalo ako o dvoch stranách jednej mince, o dvoch protipóloch Sily. Zatiaľ čo Jediovia vyznávajú mier a pokoru, Sithovia sú posadnutí mocou a dominanciou. Gray Jedi môže spadať do oboch kategórií, no zároveň ani do jednej z nich. Narozdiel od Jediov sa neboja vytváraniu hlbších vzťahov či preskúmavaniu Sily do jej absolútnej hĺbky a oproti Sithom stále v sebe vlastnia kus česti a morálky. Kategorizovať niekoho pod pojmom Gray Jedi je však z dôvodu nepresnosti pravidiel veľmi náročné, ale všeobecne platí, že osoba musí teoreticky spadať do akého pomedzia medzi aspektami Sily.





Začiatkom 4 000 BBY (Before Battle of Yavin) prichádzajú Veľké Sithské Vojny (na čele s Exarom Kunom) a s nimi aj postupný úpadok hodnôt v rámci rádu Jedi. Preto sa jeho vtedajšia Rada (majsterka Atris, majster Vrook Lamar a ďalší) rozhodla urobiť pre nastolenie poriadku niekoľko ráznych krokov. Tým azda najhlavnejším bolo sprísnenie pravidiel a úprava kódexu Jediov. Tieto radikálne zmeny ale pochopiteľne narazili aj na menšiu vlnu odporu a najväčšiu kritiku si zaslúžil nízky maximálny vek na prijímanie nových členov a zákaz akéhokoľvek používania schopností, ktoré sa čo len čiastočne dotýkali temnej strany. A práve k tomuto obdobiu môžeme datovať počiatky prvých Gray Jediov. Vo Veľkých Sithských Vojnách mimo iných bojoval aj Jedi Padawan Jolee Bindo. Počas svojho pôsobenia sa Bindo zoznámil so žoldnierkou menom Nayama a napriek kódexu Jediov sa s ňou oženil.

Bindo vycítil, že jeho Nayama má silne spojenie so silou a i keď bol sám ešte len padawanom, rozhodol sa ju vycvičiť v umení Jedi. Tento spočiatku romantický príbeh sa ale končí tragicky, pretože na začiatku Veľkých Sithských Vojen ho Nayama požiadala, aby sa spoločne s ňou pripojil k Exar Kunovi. Keď Bindo odmietol, Nayama na neho v momente zaútočila. A aj keď Bindo svoju ženu v súboji porazil, nedokázal ju zabiť. Vďaka jeho ľútosti stihla Nayama behom Veľkých Sithských Vojen povraždiť mnohých Jediov, až pokým bola pri konečnej bitke na Yavin 4 porazená a zabitá. Po vojne bol pochopiteľne mladý padawan predvolaný pred Radu Jedi, aby obhájil svoje predošlé činy. Na prekvapenie mu jeho chybné konania odpustili a naopak sa ho rozhodli povýšiť na pozíciu rytiera Jedi. Bindo však za svoje kroky stále cítil vinu, a tak sa rozhodol Rád Jediov opustiť. V neskorších rokoch bojoval bok po boku s Revanom proti Darth Malakovi a sám seba opisuje ako Gray Jedia. V týchto časoch dokonca údajne nosil sivé rúcho, znázorňujúce jeho neutrálne postavenie voči aspektom Sily.





Bindo a mnohí ďalší Gray Jediovia síce využívajú určitú časť temnej strany Sily, ale rozhodne ňou nie sú vnútorne pohltení, ba priam manipulovaní. Inak povedané, dokážu ovládať mnohé schopnosti prístupne svetlej strane Sily, ale taktiež aj techniky temnej strany, pričom žiadna u nich neprevažuje natoľko, aby na ňu boli jednoznačne odkázaní. Napríklad Jolee Bindo ovládal viaceré Jediom známe schopnosti, ale taktiež bol schopný pomocou Sily vytvoriť energický výboj bleskov, ktorý dobre všetci poznáme práve vďaka Sithom a ich ovládaniu temnej strany. Ďalšie príklady môžeme použiť pri Gray Jedioch: Voss Mystics, Jensaarai či Imperial Knights - ku všetkým trom sa postupne v článku dostaneme, ale povedzme si najprv niečo o ich schopnostiach. Takí Voss Mystics boli napríklad skvelými liečiteľmi (svetlá strana sily), no zároveň aj uznávanými veštcami (temná strana).

Ďalší v poradí, Jensaarai, vedeli zdatne maskovať svoju prítomnosť, čo sa ovládania Sily týka, a tým sa na dlhšiu dobu dokázali úspešne vyhýbať Darth Sidiousovi, no taktiež aj samotným Jediom. Mimo iného úspešne ovládali techniku takzvaného "force throw", ktorou svojich nepriateľov dokázali odhodiť do krátkej vzdialenosti. Do tretice sa nenechali zahanbiť ani Imperial Knights, ovládajúci telekinézu, seba-levitáciu či účinné triky s mysľou nepriateľa. Avšak využívanie temnej i svetlej strany sily samo o sebe ešte nerobí z jedinca Gray Jediho. Napríklad aj známy Jedi Majster Plo Koon v boji spontánne použil techniku, ktorá sa výrazne podobala na bleskový výboj, často využívaný práve temnou stranou Sily. Plo Koon samozrejme uvažoval nad morálnosťou použitia tejto techniky, no k danej situácii to považoval za akceptovateľné. V každom prípade bol inak verným a hodnotným členom Rady, ktorý sa jednoznačne radí medzi Jediov využívajúcich výhradne svetlú stranu.





V Roku 3 656 BBY boli Republikou na planéte Voss objavení príslušníci rovnakomennej rasy, ktorým vládli takzvaní Voss Mystics, považovaní za zoskupenie Gray Jediov. Voss Mystics si chceli udržovať svoje vlastné pravidlá a preto akúkoľvek ponuku od Jediov či Sithov na výučbu ich umenia rázne odmietali. Krátko po Nových Sithských Vojnách, približne v roku 1 000 BBY, kedy zomrel aj Sithský Lord Kaan (známy svojou reorganizáciou Sithského Rádu), boli Gray Jediovia klasifikovaní ako hrozba pre učenie rádu Jedi. S týmto tvrdením prišla majsterka Restelly Quiest a svoje názory spísala do tréningového manuálu The Jedi Path.



Približne v roku 50 BBY, kedy sa na Republiku a rád Jedi pomaly, ale isto tiahla nová hrozba v podobe Darth Sidiousa a jeho učňa Maula, v ráde Jedi pôsobil aj známy majster Qui-Gon Jinn. Možno vás toto tvrdenie prekvapí, ale aj starý dobrý Qui-Gon bol niektorými považovaný za jedného z Gray Jediov, a to z dôvodu jeho svojského konania, ktoré miestami odporovalo Rade. Spomeňte si, že práve vďaka nemu sa aj napriek nesúhlasu väčšiny majstrov dostalo Anakinovi Skywalkerovi jedijského tréningu. Qui-Gon síce z Rádu nikdy nevystúpil a neexistujú žiadne priame dôkazy, ktoré by poukazovali na to, že experimentoval s temnou stranou Sily, ale jednoznačne s rozhodnutiami Rádu častokrát nesúhlasil. A práve jeho "thinking outside the box" a nekonvenčný prístup k riešeniu problémov o ňom vypovedá mnohé.





Obi-Wan Kenobi: „If you would just follow the Code, you would be on the Council. They will not go along with you this time."

Qui-Gon Jinn: „You still have much to learn, my young apprentice."





Nie že by o to Qui-Gon niekedy veľmi stál, ale Rada Jediov si ho nikdy nezvolila za svojho člena práve z vyššie spomínaných dôvodov. Pre tých, ktorí neuznávali typické myslenie Rádu bolo prakticky nemožné dostať sa medzi jeho úzke vedenie. Rada Jedi v takom prípade v drvivej väčšine zvolila kandidátov, ktorí inklinovali k tradičnému mysleniu Jediov. Nimi bol napríklad Jedi majster Ki-Adi-Mundi či vyššie spomínaný Plo Koon.



Niekedy okolo roku 19 BBY, koncom Klonových vojen, vznikla nová odroda Gray Jediov. V tomto období majster Nejaa Halcyon viedol priamy útok na mesiac Susevfi za účelom poraziť padlého Jedi Nikkosa Tyrisa. Tyris bol so svojimi vernými zabitý, avšak niektorým jeho spoločníkom na čele s mladou Saarai-kaar sa útoku podarilo vyhnúť a prežiť. Neskôr títo preživší vytvorili unikátnu tradíciu na báze sily s názvom Jensaarai. S príchodom Galaktického Impéria na čele s Darth Sidiousom a Darth Vaderom niektorí z ich rádu ponúkli svoje služby samotnému Imperátorovi, avšak odpoveďou na ich ponuku bol iba boj a následne zabitie. Zvyšní členovia sa rozhodli pre život v utajení (tu využili najmä vyššie spomínanú schopnosť zakryť svoje spojenie so silou) a na svetlo sveta sa odhodlali vydať až v roku 11 ABY (After Battle of Yavin). V tejto dobe spojily svoje sily s Novým Rádom Jedi, založeným samotným Lukeom Skywalkerom a dokonca Novému Rádu Saarai-kaar poslala aj niekoľkých učňov na výcvik.





Kódex Jensaraai znel nasledujúco: „Som ochrancom spravodlivosti. Nepoznám žiadne emócie, poznám pravdu o Sile. Som Ochrancom svetov. Poznám moc pravej Sily. Som ochrancom pravej cesty. Vesmír nevie o mojej existencii. Som prisľúbený Jensaarai, pretože som našiel skutočný život v ochrane ľudí, na ktorých mi záleží."



Určitý čas po 41 ABY, kedy bol na čelo nového Galaktického Impéria zvolený Jagged Fel, začali Impériu slúžiť takzvaní Imperial Knights, ktorých Rád Jedi kategorizoval ako Grey Jediov. Impériu slúžili dlhé tri generácie, avšak dokonca aj zo strany Impéria existoval strach, že môžu počas bojov podľahnúť temnej strane Sily. Preto v roku 127 ABY zakázal Imperátor Roan Fel rádu Imperial Knights participovať na Sithsko-Imperiálnej vojne a miesto toho sa stali "iba" jeho osobnou strážou. Toto rozhodnutie sa Imperátorovi Felovi ale zjavne vyplatilo, pretože na neho nepriateľský vodca Sithov Darth Kray plánoval atentát (pozrite na foto nižšie), no a práve počas neho imperátorov život zachránili štyria z rádu Imperial Knights, zaplatiac ale za túto obranu svojím životom.



V porovnaní s rádom Jedi boli Imperial Knights bezpochyby pragmatickejší. Zatiaľ čo Jedi pozeral na Silu z rôznych abstraktných aspektov, Imperial Knights Silu využívali ako mocný nástroj na výkon svojich povinností - obranu Impéria a imperátora. Podľa jedného z hesiel Imperial Knights má tento rád imperátorovi bezvýhradne slúžiť dovtedy, pokým sa ich vodca riadi svetlou stranou Sily. Inak povedané, v prípade skorumpovania temnou stranou Sily by mali pravdepodobne Imperial Knights právo (a či povinnosť) imperátora zosadiť (podobne ako pretoriáni v Starovekom Ríme). A i keď je viac než zjavné, že sa Imperial Knights riadia svetlou stranou, Novým Rádom Jedi sú i tak považovaní za Gray Jediov, keďže v mnohom nespĺňajú klasické požiadavky na to, aby boli kategorizovaní ako rytieri Jedi (iný kódex, výcvik a podobne).





Koho by sme teda mohli sumárne označiť za Gray Jedi? Aké znaky musí spĺňať? Z článku ste dozaista pochopili, že definícia tohto pojmu nie je jasne stanovená, a tak na ňu možno využiť viacero interpretácií. Vo svojej podstate ale musí ísť o osobu, ktorá udržuje akúsi rovnováhu v sile, pričom ani jedna zo strán nebýva prevažujúca (častejšie sa ale prikláňajú k svetlu). Často ide o bývalých Jedi, ktorí z rôznych dôvodov z rádu vystúpili, alebo boli vylúčení, ako napríklad Jolee Bindo či Anakinova bývalá padawanka Ashoka Tano. No asi najklasickejším príkladom Gray Jedi môže byť bájny Revan, ktorý si za svoj pozoruhodný život vyskúšal obe strany Sily a pri boji mnohokrát dokázateľne využíval schopnosti temne i svetlej strany.

Fanúšikovia animovaného seriálu Star Wars Rebels si ale isto spomenú aj na tajomnú postavu Bendua, ktorého v roku 2 BBY objavil Jedi Kanan Jarrus. Benduove vlastné slová hovoria k tejto téme samé za seba - "Jediovia a Sithovia ovládajú Ashlu a Bogan. Svetlo a temnotu. Ja som ten, ktorý sa nachádza medzi nimi. Bendu". A i keď Bendu určite nepatrí medzi Jediov či Sithov, môžeme ho označiť za entitu využívajúca Silu, no pritom stojacu na pomedzí jej temnej a svetlej strany. Niektorí však tvrdia, že by sa medzi Gray Jediov mohol radiť kvôli svojej rebelskej povahe i Qui-Gon Jinn a existujú teórie, podľa ktorých by ním mohol byť v Star Wars VIII dokonca aj samotný Luke Skywalker. So svojou hláškou "It's time for the Jedi to end" z upútavky k novej epizóde možno odkazuje práve na to, že síce ako Jedi skončil, ale ako Gray Jedi ešte len začína. Kto vie, nechajme sa prekvapiť.

