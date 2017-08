Pornostránka xHamster by chcela produkovať tretiu sériu seriálu Sense8. Režisérsku dvojicu už oslovila v otvorenom liste

Spoločnosť Netflix nedávno na plnej čiare sklamala veľkú časť fanúšikov seriálu Sense8, keď verejne oznámila, že tretia séria sa už natáčať nebude. Napriek tomu medzi fanúšikov prenikli informácie o tom, že režiséri súrodenci Wachowskí aj tak pracujú na ďalších častiach, a tak sa do boja o produkciu tretej série dostal nečakaný hráč. Netflix síce sľúbil, že fanúšikom dopraje ešte jednu záverečnú časť, v ktorej by sa mal príbehový kruh uzavrieť, lenže pornostránka xHamster poslala tvorcom - sestrám Wachowskám otvorený list, v ktorom ich žiada o to, aby jej dali šancu a plnohodnotnú tretiu sériu produktovali práve v spolupráci s ňou.

Pornostránka v liste argumentuje tým, že ju každý deň navštívia milióny užívateľov, a práve preto by si tam pokračovanie seriálu Sense8 mohlo nájsť skvelé miesto. Zároveň podporuje svoju snahu o produkovanie seriálu slovami o tom, ako xHamster odjakživa podporoval slobodu v sexualite a dodnes umožňuje ľuďom bezplatne vyhľadať videá presne podľa ich gusta. Pri Netflixe podľa pornostránky tiež nikto nečakal, že tak skoro začne produkovať vlastný obsah a xHamster vraj už dospel do fázy, v ktorej má dostatok finančných prostriedkov aj možností na zrealizovanie takého veľkého projektu, akým Sense8 nepochybne je.