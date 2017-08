Disney a Lucasfilm plnia želania všetkých fanúšikov Star Wars. Chystajú totiž sólovku o Obi-Wanovi s Ewanom McGregorom!

Renomovaný The Hollywood Reporter práve potvrdil, že Disney skutočne chystá snímku o Obi-Wanovi Kenobim. Zdá sa teda, že dlho očakávané ohlásenie spin-offu o majstorvi, ktorý sa podieľal na výchove Anakina aj Lukea Skywalkera je konečne tu. Prípravy snímky majú údajne len začínať a projekt je teda stále bez scenára. Na vývoji príbehu by sa mal totiž aktívne podielať Stephen Daldry, režisér oslovený s príležitosťou usadnúť za tvorivé kormidlo snímky. Tvorca, ktorému nie sú cudzie oscarové nominácie, svoju účasť zatiaľ oficiálne nepotvrdil.

Sólovka Obi-Wana Kenobiho je jedným z množstva projektov, ktoré Disney plánuje mimo hlavnej trilógie. Budúci rok sa dočkáme filmu o mladom Han Solovi. Ten nedávno zažil výmenu režisérov a nasledovaný má byť práve príbehmi o Obi-Wanovi a stále nepotvrdenými sólovkami Yoda a Boba Fett. Zatiaľ nie je jasné, či si úlohu Kenobiho zopakuje Ewan McGregor. Postava sa objavila v oboch predošlých trilógiách, v tej prvej ju stvárnil Alec Guiness. Napriek tomu, že sám McGregor sa niekoľkokrát verejne vyjadril, že by si úlohu rád zopakoval, zdroje tvrdia, že absencia scenára nedovoľuje tvorcom pristúpiť k otázke obsadenia. Je však nepravdepodobné, že sa natočí film o Obi-Wanovi bez McGregora, čo je ale jasné asi každému z nás.

Ewan McGregor sa k tejto situácii ešte pred pár mesiacmi vyjadril nasledovne: „Neexistuje žiadna oficiálna ponuka, ktorú by som dostal. Nestretol som sa s kompetentnými ľuďmi a v podstate o tom ani nič neviem. Ale vždy som hovoril, že by som bol veľmi rád, ak by som si túto rolu mohol zahrať znova. Dokonca si viem predstaviť, v akom období Star Wars by bol spin-off situovaný. Myslím, že filmy majú naplánované až do roku 2020, takže si nemyslím, že sa tak skoro ocitnem v úlohe Obi Wana Kenobiho, ak sa niečo také vôbec stane."

Príbeh o kultovom Jediovi by mohol byť natočený počas jeho exilu na Tatooine, kde dohliadal na mladého Luka Skywalkra. Seriál Rebels aj knižné predlohy vytvárajú dostatočný priestor pre balancovanie postavy v spin-offe a dočkať sa môžeme skutočne čohokoľvek.

Reakcia štúdia je ale doposiaľ neistá. Diváci sú za, hlavný predstaviteľ Obi-Wana by bol rolou nadšený, ale čo Disney? Veríme, že sa danej otázke vyhýba len kvôli zahmleniu toľko vítaného oznamu, vďaka ktorému by sa hádam každá tvár fanúšika ságy Hviezdnych vojen rozjasnila radosťou. Všetko to totiž dáva zmysel. Fanúšikovia to chcú, McGregor to chce a navyše sa nachádza v ideálnom veku na predstavenie príbehu medzi epizódou III a IV, kde by sa popri strážení mladého Lukea Skywalkera mohlo odohrať aj iné dobrodružstvo. Prijali by ste spin-off v hlavnej role s McGregorom alebo si reálne ako Obi-Wana viete predstaviť aj iného herca?