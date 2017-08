Zaplaťte 10 dolárov za mesiac a každý deň môžete ísť do kina na jeden film. Prichádza revolúcia či ďalší nereálny nezmysel?

Záujem o návštevu kín v posledných rokoch upadá. To je všeobecne známy fakt, o ktorom už každý čo to určite čítal a teda dôvody tu rozoberať nebudeme. V článku sa zameriame na zaujímavý nápad jedného zo spoluzakladateľov Netflixu – Mitcha Lowea. Lowe sa s Netflixom rozišiel a momentálne sa venuje startupu MoviePass. MoviePass ponúka možnosť za určitú sumu – práve tá v súčasnosti vyvoláva záujem – navštíviť ľubovoľné filmy v kine. V podstate možno povedať, že ide o predplatné na návštevu kina. Po uhradení mesačného poplatku má klient nárok navštíviť každý deň jeden film v akomkoľek kine v USA.

Pôvodne bola cena 30 USD/mesiac, ale keďže záujem nebol dostatočný, odhodlala sa spoločnosť k riskantnému kroku. Cena bola znížená na 9,95 USD/mesiac. Pýtate sa prečo riskantné? Pretože spoločnosť prepláca kinám plnú cenu vstupeniek. Teda business plán funguje na predpoklade, že zákazníci nevyužijú lístky vo vyššej hodnote ako bude suma zaplatených poplatkov. V prípade, že MoviePass podcenili záujem o kiná, je tu možnosť obrovskej straty. Len pre obraz, priemerná cena vstupenky do kina v USA bola v tomto roku na úrovni 8,89 USD.

Ted Farnsworth (manažér z Helios a Matheson, firmy, ktorá sa podiela na financovaní MoviePass) uviedol, že cieľom razantného žníženia ceny je vybudovanie klientskej základne a zber dát na určenie návykov divákov. Háčik je však v tom, že ani samotné kiná nie sú nadšené znížením ceny a konkrétne AMC Theatres, najvýznamnejší hráč na trhu v USA, zvažuje vypovedanie zmluvy s MoviePass, keďže to narúša systém ich vernostných programov. MoviePass funguje ako prostredník a pri rozhodovaní odstrihol kiná. Tie však s postupom spoločnosti nesúhlasia, a tak bude ešte zaujímavé sledovať, ako to celé dopadne.

Myslíte, že sa tento odvážny krok spoločnosti MoviePass vyplatí? Využili by ste možnosť mesačného predplatného do kina, keby prišla aj na Sovensko? My dúfame, že áno, keďže nie je nad to vychutnať si filmový zážitok v kine a akákoľvek iniciatíva znižujúca ceny lístkov je vítaná.