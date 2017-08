Očakávaná marvelovka Thor: Ragnarok odhaľuje v skvelom traileri prvé zábery s Dr. Strangeom a prichádza aj s nádielkou lákavých obrázkov

Jeseň sa bude nepochybne niesť v znamení návratu obľúbeného komiksového hrdinu zo stajne Marvelu. Thor: Ragnarok sa nám už stihol predstaviť v niekoľkých ukážkach, a teraz máme k dispozícii aj medzinárodný trailer. Ten je pozoruhodný hlavne preto, že zobrazuje návrat ďalšej postavy: Dr. Strangea (Benedict Cumberbatch). Vedeli sme síce, že sa vo filme objaví, až teraz sa však môžeme pozrieť na jeho prvé zábery.

A aby toho nebolo málo, máme pre vás aj štedrú nádielku lákavých obrázkov, ktoré na vás čakajú v galérii. Thor: Ragnarok režíruje talentovaný Taika Waititi (Hunt for the Wilderpeople) a v hlavnej úlohe nebude chýbať starý známy Chris Hemsworth, ktorého doplnia Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Idris Elba, Anthony Hopkins, Tessa Thompson, Karl Urban, Jeff Goldblumm, Jamie Alexander a už spomínaný Benedict Cumberbatch. Do slovenských kín dorazí nová marvelovka 2. novembra (listopad) tohto roku. Všetky potrebné informácie o filme nájdete v tomto vlákne.

