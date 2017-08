Punisher so skvelým Jonom Bernthalom v prvej akčnej ukážke prednáša svoje temné posolstvo - pomstu. Z jeho slov sa vám zatají dych

Fanúšikovia seriálu Daredevil určite poznajú drsného Punishera (Jon Bernthal), ktorému Netflix v spolupráci s Marvelom prisľúbili vytvorenie vlastného seriálu. Hereckému predstaviteľovi Jonovi Bernthalovi sadla rola tvrďáckeho Franka Castlea alias Punishera na jednotku, a tak niet divu, že divácke prosby boli vypočuté a my sa teraz môžeme spoločne pozrieť na prvý teaser trailer k tomuto dramaticky a temne pôsobiacemu seriálu.

V ňom okrem Bernthala uvidíme aj krásnu Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil), ktorá hrá postavu Karen Page a k dvojici sa mimo iného pripájajú herci, ako Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach (Micro), Amber Rose Revah (Dinah Madani), Michael Nathanson (Sam Stein) a ďalší. Prvá upútavka síce nie je tak krvavá ako by sme mohli očakávať, ale bolo by mimoriadne naivné myslieť si, že by nám tvorcovia ihneď všetko predostreli na zlatom podnose. S tým, čo sme ale dostali, vyjadrujeme nadmernú spokojnosť! A čo vy? Viac o postavách z pripravovaného seriálu si môžete prečítať v našom článku.



„The past is more than memories, it’s the devil you sold your soul to. He’s coming. He’s coming to collect...“