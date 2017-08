Finále siedmej série Game of Thrones možno prinesie vytvorenie skutočne nepravdepodobného spojenectva. Uznajú všetci nutnosť tohto paktu?

Po šiestej epizóde siedmej série sa zdá viac než jasné, že bez koalície medzi všetkými mocnými rodmi Westerosu nemajú ľudia proti zlovestným White Walkers žiadnu šancu. Preto podľa upútavky k finálnej časti Jon Snow so svojimi spojencami hovorí o jedinej vojne, na ktorej skutočne záleží. O vojne medzi živými a armádou zla. K tomuto momentu sme sa pomaly ale isto dostávali od začiatku novej série a teraz už len môžeme hádať, či všetci zúčastnení pochopia závažnosť danej situácie, alebo aj napriek nespochybniteľným faktom (zajatý nemŕtvy) budú proti sebe kuť pikle. Nazdávame sa, že jediná osoba, ktorá by s predpokladaným návrhom na spojenectvo nemusela súhlasiť, je ako inak Cersei Lannister. Ako to vidíte vy? A myslíte, že sa v boji proti White Walkers znova objavia aj Deti lesa? No a pokiaľ by niekoho z vás zaujímalo, ako sa natáčala záverečná bitka z predposlednej časti, určite sa pozrite aj na video umiestnené pod upútavkou k finálnej epizóde.







