Sexy Margot Robbie prešla kvôli novej úlohe neuveriteľnou zmenou. Ako kráľovnú Alžbetu I. ju asi nespoznáte

Už sme vám na Filmkulte priniesli informáciu, že Margot Robbie si zahrá po boku Saoirse Ronan v historickej dráme Mary, Queen of Scots. Margot si zahrá kráľovnú Alžbetu I. a aby sa jej čo najviac priblížila, neváhala prejsť pomerne radikálnou zmenou vzhľadu (všetky fotografie si môžete pozrieť napríklad na tejto stránke). Jej známa blond hriva padla z väčšej časti za obeť nožniciam a vlasy si zafarbila na ryšavo. Maskéri výrazne upravili aj jej nos a pleť, aby bola podoba s kráľovnou Anglicka dokonalá. Alžbetu I. už v minulosti stvárnilo viacero skvelých herečiek, ako Judi Dench, Cate Blanchett, Bette Davis, Helen Mirren či Miranda Richardson. Margot Robbie sa tak ocitá vo výbornej spoločnosti, dúfajme, že sa svojím výkonom spomínaným herečkám minimálne vyrovná.

Príbeh Mary, Queen of Scots sa bude točiť hlavne okolo dvojice silných a charizmatických žien: Márie Stuartovej (Saoirse Ronan) a Alžbety I. (Margot Robbie). Stuartová sa uchádza o trón Škótska, ten však spadá pod vládu Alžbety I. Keďže sa Mária Stuartová nechce nárokov na trón vzdať, začne ju kráľovná považovať za nebezpečnú. O réžiu sa postará Josie Rourke a okrem spomínaných herečiek uvidíme aj Guya Pearcea (Memento), Jacka Lowdena (Dunkirk), Joea Alwyna (The Sense of an Ending), Martina Compstona (Sweet Sixteen) a Davida Tennanta (Doctor Who). Premiéra sa uskutoční v priebehu roku 2018.