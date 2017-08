Filmový Uncharted s Tomom Hollandom má byť podľa režiséra Indiana Jonesom pre mladú generáciu. V akom období zastihneme Nathana?

Okolo Uncharted sa už čo to popísalo. V skratke si zhrňme, že režíruje Shawn Levy, pôvodne scenár napísal Joe Carnahan (Stanger Things) a hlavnej úlohy sa ujme Tom Holland (Spider-Man Homecoming, Pilgrimage). Podľa plánov sa snímka mala začať natáčať v priebehu tejto jari, avšak Sony Pictures sa rozhodli zmeniť scenár a zamerať sa na pôvod protagonistu Nathana Drake (Holland). V súčasnosti nie je známe kedy sa snímka začne natáčať, kto napíše nový scenár a už vôbec nie kedy príde do kín. Aby sme si spestrili čakanie, poďme sa pozrieť, čo nové povedal režisér Shawn Levy v rozhovore s Nerdist magazínom.

K zmene zasadenia deja sa režisér vyjadril, že hry sú výborné, dávajú dobrý podklad pre filmové prevedenie. Ale po rozhovore s Tomom Hollandom dospeli k názoru, že je lepšie zamerať sa na niečo, čo hráči nepoznajú. Nakoniec teda uvidíme v podstate akýsi prequel ku hre. V hre síce je naznačený začiatok priateľstva Drakea a Sullyho, ale nie je podrobne rozobraný a poskytuje príležitosť natočiť dobrodružno-akčnú snímku o hľadaní pokladov s originálnym dosiaľ v sérii nezachyteným príbehom.

Levy by chcel, podľa vlastných vyjadrení, vytvoriť značku podobnú Indiana Jonesovy pre súčasnú generáciu divákov, samozrejme s osobitou atmosférou Uncharted hier. Už v minulosti však bola prípadná podoba diskutovaná medzi fanúšikmi a nie vždy len v dobrom, keďže existujú obavy, že by bola podoba priveľká. A ako sa režisér stavia k súčasnému problému neúspešnosti snímok založených na hrách? Podľa Levyho je receptom na vytvorenie úspešného filmového prevedenia najmä hlbšie ponorenie sa do charakterov postáv a atraktívna vizuálna stránka. Držíme palce aby uncharted prerazil a nebol sklamaním ako pre hráčov, tak divákov. Uncharted na to potenciál rozhodne má, tak dúfajme, že ho využije a nesklame. A čo vy? Dávate väčšie šance rebootu Tomb Raider alebo práve Uncharted?

Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10