Úspešný film Učiteľka má šancu získať európskeho Oscara! Nášmu česko-slovenskému klenotu budeme určite držať palce

Nájde sa tu snáď niekto, kto nepočul o mimoriadne úspešnom česko-slovenskom filme Učiteľka? Snímka režiséra Jana Hřebejka v hlavnej úlohe so Zuzanou Mauréry slávi u nás i v zahraničí pomerne veľký úspech. Tentokrát sa vďaka Európskej filmovej akadémii dostala do širokej nominácie na Európske filmové ceny, kde 51 filmov reprezentuje celkovo 31 krajín. Užšia nominácia, ktorú vyberie 3000 členov EFA sa uskutoční v najbližších týždňoch. Jej výsledky budú zverejnené 4. novembra (listopad) na Európskom filmovom festivale v Seville a víťazov jubilejných 30. Európskych filmových cien vyhlásia 9. decembra (prosinec) v Berlíne. Myslíte, že má Učiteľka šancu získať takzvaného európskeho Oscara? My pevne veríme, že áno!



Informácie o nominácii priniesla producentka filmu Ľubica Orechovská zo spoločnosti PubRes. Orechovská prehlásila, že Učiteľke sa na zahraničných trhoch mimoriadne darí. "Medzinárodný predaj a prezentáciu filmu zastrešuje sales agentúra LevelK. V priebehu roka bolo uzatvorených niekoľko desiatok kontraktov, Učiteľka bola uvedená a predaná do krajín na všetkých kontinentoch," prehlásila Orechovská a mimo iného prezradila, že film sa dostal do distribúcie vo viac ako 50 krajinách! Tomu vravíme slušný úspech.



Snímka doposiaľ získala napríklad Krištáľový glóbus za najlepší ženský herecký výkon na MFF Karlove Vary a ocenená bola aj na festivaloch v Hongkongu a španielskom Gijóne. Ďalej získala päť národných cien Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) Slnko v sieti, a to v kategóriách Najlepší film, Najlepšia herečka, Najlepší scenár, Najlepšia hudba a v neposlednom rade Cena Divákov.





Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.