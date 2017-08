David Hasselhoff by chcel, aby sa reboot kultového Knight Ridera niesol v temnej atmosfére v štýle Logana

Objektívne povedané, Knight Rider z roku 1982 nebol príliš dobrý seriál. Akčné eskapády drsňáckeho Davida Hasselhoffa a jeho hovoriaceho inteligentného auta sa však pre mnohých divákov stali kultovými. Dodnes teda viacerí tento titul vnímajú ako nostalgickú klasiku. A keďže žijeme v dobe rebootov, je možné, že sa svojho znovuzrodenia dočká aj hovoriace auto K.I.T.T. V roku 2008 síce Knight Rider dostal novú verziu, tá však dopadla dosť príšerne. Niet preto divu, že samotný Hasselhoff by rád videl patrične kvalitný reparát. So sebou samým v hlavnej úlohe, pochopiteľne. David má s Knight Riderom veľké plány a rád by ho dostal späť do hry, či už prostredníctvom seriálu alebo filmu. Ako by teda podľa neho mal reboot vyzerať?

„Stretol som Roberta Rodrigueza. Urobil Od súmraku do úsvitu a Machete. A povedal som mu: 'Musíš urobiť Knight Ridera'. Pretože usporiadal maratón v sledovaní Knight Rider. Odpovedal: 'Spravíme si selfie?' A ja na to: 'Nie, nechcem selfie! Chcem film! Chcem točiť seriál! Chcem to priniesť späť a spraviť to temné! Michael Knight sa vracia a je nahnevaný...' Dúfam, že sa to naozaj stane, a ak áno, že to bude ako Logan. Bude to temné. Hasselhoff ako Michael Knight v roku 2017. Sága pokračuje.“

S nápadom na seriál/film však neoslovil len Rodrigueza, ale aj Jamesa Gunna, keď s ním spolupracoval na Guardians of the Galaxy 2. „Dal som Jamesovi pár nápadov na Knight Ridera a reagoval pozitívne. Ak sa s tým pohneme dopredu, nechcem, aby to dopadlo ako Baywatch či 21 Jump Street. Tie filmy úplne stratili iskru. Fanúšikov musíte rešpektovať.“

Zatiaľ nie je vôbec jasné, či na túto ponuku spomínaní režiséri kývnu (alebo či ju aspoň vážne zvažujú), rovnako otázne je, či sa do hlavnej úlohy vráti samotný Hasselhoff. Vo Weinstein Company totiž dúfajú, že by do hlavných úloh obsadili Johna Cenu a Kevina Harta. Problém je, že Weinsteinovci chcú Knight Ridera poňať práve v štýle 21 Jump Street, teda presne opačne, ako by si želal David Hasselhoff. Sami sme zvedaví, ako to nakoniec dopadne. Akej verzii Knight Ridera by ste dali prednosť vy? Loganovsky temnej alebo skôr humorne odľahčenej?