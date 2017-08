Mark Wahlberg vďaka Transformers zarobil viac než miliardoví Vin Diesel a Dwayne Johnson. Zo žien si najviac prilepšila Emma Stone

Přiznejme si, že téměř každý z nás někdy zatoužil být hollywoodskou hvězdou. Pokud bychom zavřeli oči nad vším negativním, co to obnáší, dostali bychom slávu, uznání, spoustu životních příležitostí, a také tučné konto. Není tajemstvím, že herecké hvězdy vydělávají miliony a za jeden film si odnesou tolik, co mnozí za celý život. Do soukromí jejich výplatních pásek jako každý rok nahlédl magazín Forbes a sestavil pro nás žebříček nejlépe placených herců a hereček Hollywoodu.

Mimo tuto oblíbenou disciplínu však také poukázal na výrazný rozdíl platů herců a hereček. Zatímco první desítka mužů za posledních 12 měsíců dohromady vydělala 488,5 milionu dolarů, první desítka žen si odnesla „jen“ 172,5 milionů. Vysvětlení bychom však měli hledat spíše ve faktu, že ve velkých trhácích a superhrdinských filmech, které mají značný podíl na výplatních páskách, zkrátka vystupuje méně žen. Tak jako tak, letošním nejlépe placeným hercem je Mark Wahlberg, kterému se zejména díky Transformers podařilo sesadit z trůnu The Rocka.

1. Mark Wahlberg, 68 milionů dolarů

2. Dwayne „The Rock“ Johnson, 65 milionů dolarů

3. Vin Diesel, 54,5 milionů dolarů

4. Adam Sandler, 50,5 milionů dolarů

5. Jackie Chan, 49 milionů dolarů

6. Robert Downey, Jr., 48 milionů dolarů

7. Tom Cruise, 43 milionů dolarů

8. Shah Rukh Khan, 38 milionů dolarů

9. Salman Khan, 37 milionů dolarů

10. Akshay Kumar, 35,5 milionů dolarů

11. Chris Hemsworth, 31,5 milionů dolarů

12. Tom Hanks, 31 milionů dolarů

13. Samuel L. Jackson, 30,5 milionů dolarů

14. Ryan Gosling, 29 milionů dolarů

15. Emma Stone, 26 milionů dolarů

16. Jennifer Aniston, 25,5 milionů dolarů

17. Jennifer Lawrence, 24 milionů dolarů

18. Ryan Reynolds, 21,5 milionů dolarů

19. Matt Damon, 21 milionů dolarů

20. Jeremy Renner, 19 milionů dolarů

21. Chris Evans, 18 milionů dolarů

22. Melissa McCarthy, 18 milionů dolarů

23. Chris Pratt, 17 milionů dolarů

24. Mila Kunis, 15,5 milionu dolarů

25. Emma Watson, 14 milionů dolarů

26. Mark Ruffalo, 13 milionů dolarů

27. Cate Blanchett, 12 milionů dolarů

28. Julia Roberts, 12 milionů dolarů

29. Amy Adams, 11,5 milion dolarů