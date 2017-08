American Horror Story: Cult predstavuje plnohodnotný trailer! Nová séria bude prepojená s hrôzu naháňajúcim klaunom Twistym z Freak Show

Michigan 2016, je to oficiálne, Donald Trump sa stáva novým prezidentom Spojených štátov amerických. Ako z ukážky vidíme, niektorí sa tešia (Sarah Paulson), iní sú hnevom celí bez seba (Evan Peters). Zatiaľ sa môžeme o zakomponovaní Donalda Trumpa do seriálu iba dohadovať, ale z traileru by sa dalo vyvodiť, že víťazstvom súčasného prezidenta USA vo voľbách sa všetko jednoducho začalo zhoršovať. Sledujeme psychické problémy jednej z hlavných predstaviteliek, časopis so starým dobrým klaunom Twistym a akýsi kult šialených klaunov, ktorých pravdepodobne vedie cholerický Evan Peters (ten čo chcel po Trumpovej výhre rozmlátiť svoj vlastný televízor).



Za AHS: Cult stojí scenárista a režisér Ryan Murphy a v seriáli uvidíme okrem Sarah Paulson a Evana Petersa aj hereckých predstaviteľov, ako Alison Pill, Billie Lourd, Billy Eichner, Cheyenne Jackson, Colton Haynes či Adina Howard. Premiéra je plánovaná 5. septembra (září) 2017 a čakať nás má presne 11 epizód. Aké sú vaše dojmy z prvej upútavky? Dáte siedmej sérii ešte šancu? Alebo patríte medzi divákov, ktorí to s American Horror Story skrátka vzdali a nemienite už seriálom strácať svoj čas?





