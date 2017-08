Bill Nighy by sa rád vrátil ako Davy Jones v pokračovaní Pirátov Karibiku

Bill Nighy vôbec netušil, že sa na konci Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales objavil Davy Jones, ale rád by sa do svojej úlohy vrátil v pokračovaní. Britského herca sme prvýkrát v role hanebného piráta a kapitána Bludného Holanďana videli v druhej časti, v ktorej stvárnil hlavného záporáka. Keď sa však naposledy objavil v treťom filme, zabil ho Will Turner prepichnutím jeho srdca, a tým nahradil Jonesa ako kapitána na palube jeho lodi. To bolo poslednýkrát, čo diváci videli Davyho Jonesa, až pokým sa neobjavil v krátkej scéne po titulkách v Dead Men Tell No Tales.



Zaujímavé však je, že Nighy o tomto návrate nikdy nevedel. Dozvedel sa to totiž od taxikára, ktorý sa ho opýtal, či sa objaví v prípadnom ďalšom diele, keďže sa na konci filmu Davy Jones skutočne objavil. Nighy prekvapene odpovedal: „Nie, ani som nevedel, že ďalší film bude. Očividne toho viete viac než ja.“ Na konci dodal, že by sa do tejto úlohy ihneď s radosťou vrátil, no nikto sa mu ešte neozval.

