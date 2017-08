Už ani Martin Lawrence neverí, že sa Bad Boys 3 niekedy dočkáme. Zrejme tak na vlhký sen môžeme definitívne zabudnúť

Minulý týždeň sme vás informovali o tom, že Sony z dátumu svojich filmových premiér odstránilo tretiu časť Bad Boys, ktorá sa v kinách mala objaviť už budúci rok. Bolo jasné, že s osudom pokračovania vydarenej akčnej komédie to nevyzerá dobre, no tak nejako sme dúfali, že sa dočkáme maximálne odkladu o rok-dva. Skutočnosť je však asi oveľa negatívnejšia, čo potvrdil aj predstaviteľ jednej z hlavných postáv Martin Lawrence. „Nemyslím si, že sa filmu dočkáme, určite nie za súčasných okolností,“ povedal pre Entertainment Weekly. Narážal predovšetkým fakt, že Will Smith sa momentálne venuje natáčaniu filmového Aladina, ktorý má premiéru naplánovanú na budúci rok. Smithova vyťaženosť však určite nebude jediným dôvodom, prečo Bad Boys 3 nakoniec nedostali zelenú.

Podľa Lawrenca boli pritom Bad Boys For Life, ako mal znieť oficiálny názov tretej časti, od prvej klapky naozaj veľmi blízko. Nakoniec však producenti od plánov upustili a projekt sa tak opäť dostáva na úplný začiatok. Dočkáme sa vôbec niekedy tretieho dielu Bad Boys? Martin Lawrence určite nie je proti, no ako sám hovorí, rozhodnutie má na pleciach niekto iný. „Ak chcú začať natáčať, som tu a som pripravený. Bohužiaľ na to ale nemám žiaden vplyv. Je to rozhodnutie štúdia.“ Fanúšikom teda opäť nezostáva nič iné, než nestrácať nádej a trpezlivosť. V krátkosti si aspoň zaspomínajme na Bad Boys 2.