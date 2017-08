Jokera v podaní Jareda Leta si užijeme hneď v 2 ďalších filmoch. Objaví sa v Suicide Squad 2 aj v Gotham City Sirens

Jared Leto a jeho Joker nám bol predstavený v minuloročnom Suicide Squad, ktoré natočil David Ayer. Z filmu bolo vymazaných veľa záberov s obľúbeným Batmanovým záporákom čo bolo určite na škodu, pretože Leto si zaslúžil ukázať viac. Podľa Deadline reports je povtrdené, že Joker dostane druhú šancu a vráti sa v Suicide Squad 2 a v novinke Gotham City Sirens, kde ho opäť uvidíme po boku jeho milovanej Harley Quinn v podaní Margot Robbie. Pôjde o sólovku v podaní zamilovanej dvojice, kde ich vo filme doplnia ďalšie ženské postavy z DC Comics. O film by sa mali postarať tvorcovia Crazy Stupid Love.

Podľa najnovších správ však štúdio Warner Bros plánuje natočiť filmy mimo DCEU a práve origin príbeh o Jokerovi by mal byť prvý z nich. Hovorí sa, že by malo isť o gangsterský film a do role Princa zločinu bude obsadený mladší herec aby nám bola ukázaná minulosť legendárneho záporáka zo stajne DC Comics. Podľa Deadline reports by sa o film ako producent mal postarať Martin Scorsese (Raging Bull, Taxi Driver). Fanúšikovia Jokera v podaní Jareda Leta sa môžu tešiť, že ho určite uvidíme aspoň v spomínaných dvoch filmoch, hoci ani jeden z filmov ešte nemá dátum premiéry. Vyzerá to tak, že budúcnosť tejto postavy je spojená so Suicide Squad 2 a Gotham City Sirens, ktoré môžme očakávať najskôr v roku 2020. Ste spokojní, že sa Jared vráti do role Jokera alebo by ste privitáli preobsadenie postavy?