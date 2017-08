Filmové páry, které se ve skutečnosti nenáviděly nebo se štítily políbit jeden druhého

Důvodů, proč koukáme na filmy je hned několik. Pro někoho jsou únikem před realitou, splněným snem a nebo jen prostředkem k vypnutí po náročném dni. Postavy na plátně nebo obrazovce si nás získávají svým charismatem a občas je těžké uvěřit tomu, že mimo své role se chovají zcela jinak. Občas se stává, že herec hraje naprostý protiklad své vlastní povahy, což jen svědčí o jeho talentu. Opravdovou zkouškou však musí být filmy, v nichž mají předstírat nesmírnou lásku dva herci, kteří k sobě ve skutečnosti chovají hluboký odpor. Ano, i to už se na place odehrálo a ne jedenkrát. Neradi bychom vám zkazili iluze, a tak raději nečtěte dál, pokud nechcete mít zkaženou představu o vašem oblíbeném filmovém páru.

Ryan Gosling, Rachel McAdams - The Notebook

The Notebook, u nás lépe známý jako Zápisník jedné lásky, je romantický film, který patří mezi to nejlepší, co v tomto žánru vzniklo. Uznávaný se stal jak ze strany kritiků, tak diváků. Velký podíl na tom měly i herecké výkony Ryana Goslinga a Rachel McAdams. Srdcervoucí příběh převyprávěný filmem měl však výrazně odlišné pozadí. Na plátně mezi Goslingem a McAdams jiskřila láska, zatímco v zákulisí nevraživost. Ryan Gosling dokonce nemohl svou filmovou družku snést natolik, že dokonce požadoval, aby jí nahradili jinou herečkou. Jejich láska před kamerou a nenávist na osobní úrovni však nebylo to nejdivnější, co se odehrálo. Dvojice se totiž stala zářným příkladem toho, že mezi láskou a nenávistí je jen tenká hranice a po konci natáčení spolu začali chodit.

Emma Watson, Rupert Grint - Harry Potter and the Deathly Hallows

Mezi touto dvojicí mladých čarodějů byla budována láska postupně v průběhu všech knih i filmů, mimo záři reflektorů však šlo o pouhé přátele, a tak pro ně milostné scény působily opravdu divně. Rupert Grint se natáčení líbací scény s Emmou Watson děsil. Nechal se slyšet, že jsou přáteli už od 9 let, a proto to pro něj bylo hodně divné. Natáčení úplně vymazal z paměti a scénu už nikdy nechce vidět. Emma Watson později přitakala, a dodala, že s Rupertem to bylo divnější než s Danem Radcliffem.

Patrick Swayze, Jennifer Gray - Dirty Dancing

Hříšný tanec je jedním z nejkultovnějších romantických filmů. Patrick Swayze a Jennifer Gray v něm na konci 80. let roztančili naše srdce a jejich milostný příběh se mnohým vryl do paměti. Dvojici prostě nešla upřít jistá dávka chemie. Mimo kamery však byla situace o dost komplikovanější. Swayze se dokonce o herečce ve své autobiografii The Time of My Life vyjádřil, že pro něj byla během natáčení obrovskou osinou v zadku. Napsal také, že při natáčení často Gray plakala, když ji ostatní kritizovali a upadala do hloupých nálad, kdy se nemohla přestat smát, kvůli čemuž se scény musely zbytečně točit pořád dokola.

Dustin Hoffman, Meryl Streep - Kramer vs. Kramer

Je vůbec možné nenávidět Meryl Streep? Zjevně ano, ale jen pokud jste Dustin Hoffman. Při natáčení oscarového Kramer vs. Kramer, který vypráví o hořkém a bolestivém rozvodu, totiž Hoffman prožíval něco podobného i v osobním životě. Svoji frustraci si vybíjel na Meryl Streep, a dokonce v rozhovoru prohlásil, že jí při natáčení skutečně nenáviděl. Herečka se jeho vyjádření podivila a vyjádřila své rozpaky, protože podle ní k tomu neměl žádný důvod.

Jason Segal, Alyson Hannigan - How I Met Your Mother

Tato dvojice spolu během natáčení vycházela dobře, horší to však bylo se scénami, v nichž se museli políbit. Segal byl totiž vášnivým kuřákem, což Hannigan výrazně vadilo. Odmítala se líbat, když jeho dech páchl kouřem. Herec se tak nakonec rozhodl, že kouřit přestane. Dokonce se s Hannigan vsadil, že jí dá 10 dolarů za každou cigaretu. To pro něj však příliš dobře neskončilo, neboť jí na konci natáčecího dne dlužil už 200 dolarů. Nakonec se však skutečně odhodlal a s kouřením přestal. Vydržel to však jen rok.

Julia Roberts, Nick Nolte - I Love Trouble

Nejenže dvojice nemohla vystát natáčení milostných scén, ale jejich vzájemná nevraživost neskončila ani dlouhá léta poté. Dodnes se neusmířili, což svědčí o tom, jak tento pár musel skutečně trpět při společné práci na filmu. Pořádně to odnesl i filmový štáb, protože se dvojice v průběhu natáčení začala nesnášet natolik, že některé scény musely být natočeny odděleně s dubléry. Julia Roberts o svém filmovém milenci prohlásila, že je „nechutný“, načež se Nolte nechal slyšet, že Roberts není vůbec příjemným člověkem a každý to o ní ví.

Reese Witherspoon, Vince Vaughn - Four Christmases

Na první pohled trochu nesourodý pár se ve filmu dokázal uvěřitelně sladit, mimo záběry kamer tomu však tak nebylo ani omylem. Witherspoon je herečka známá pro svou přísnou pracovní morálku a puntičkářství, kdežto Vaughn je toho přesným opakem. To je něco, co už předem vysílá varovný signál. A skončilo to tak, jak se dalo očekávat. Dvojice se hádala, protože Reese chtěla jednu scénu natočit stejně několikrát, kdežto Vaughn chtěl, aby improvizovali. Celé natáčení tak probíhalo pod tlakem a je dost možné, že sledovat tyhle dva jak se hádají, by bylo zábavnější než celý film.

Leonardo DiCaprio, Claire Danes - Romeo and Juliet

Romeo a Julie je symbolem romantiky a moderní adaptace od režiséra Baze Luhrmanna navíc byla velmi dobře přijata kritikou i diváky. Nicméně, ústřední duo Leo DiCaprio a Claire Danes k sobě při natáčení této klasiky příliš lásky necítili. Neměli k sobě vůbec blízko a mimo natáčení se navzájem raději vyhýbali. Danes navíc neměla pochopení pro DiCapriova hravého ducha a dokonce ho nazvala velmi nevyzrálým, přestože byla sama o několik let mladší. Nepřátelství dvojice však na obrazovce vůbec nepoznáme, a to je svědectví o opravdu dobrém herectví.

Harrison Ford, Sean Young - Blade Runner

Filmová dvojice k sobě mimo kamery neměla vůbec blízko. Dokonce se nemohli vystát natolik, že jim museli lidé ze štábu domlouvat. Nejhorší chvíle zažívala dvojice při natáčení milostné scény, které později filmaři ironicky přezdívali The Hate Scene. Kromě vzájemného odporu si navíc Young stěžovala na Fordovo strniště, které jí mělo při polibku nepříjemně škrábat. Ridley Scott však trval na perfektním záběru, a tak museli scénu opakovat mnohokrát.

Dakota Johnson, Jamie Dornan - Fifty Shades of Grey

Tato dvojice se od těch předchozích v jednom liší. Jejich vzájemná nevraživost se odrazila i ve filmu. Pokud jste si protrpěli filmovou torturu s názvem Padesát odstínů šedi, jistě jste si povšimli faktu, že vztah ústřední dvojice absolutně nefungoval. Fanynky knihy byly z dvojice zklamané a není se čemu divit. Nulová chemie pramenící z jejich odporu vůči sobě navzájem byla prostě vidět.

Překonat nevraživost vůči jinému herce a ještě k němu předstírat lásku musí být skutečně těžké. A pokud jste to o některých hercích dodnes nevěděli, jen to svědčí o jejich kvalitách. Herectví vlastně není až tak jednoduché, že?